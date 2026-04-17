نقش حیاتی گمرک در تامین کالاهای اساسی در شرایط بحران

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط بحرانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی نقش ویژهای در تامین نیازهای اساسی مردم بر عهده دارد. این سازمان با اجرای تسهیلات ویژه گمرکی برای فعالان اقتصادی تلاش میکند جریان واردات و صادرات کالاها مختل نشود.
اعلام امکان ترخیص سریع کالاهای اساسی و ترانزیت داخلی در تمامی گمرکات نشان داد که گمرک با تمام ظرفیت برای مدیریت بحران آماده است. این اقدامات در قالب مجموعهای از برنامههای اجرایی با هدف تسریع فرآیندهای گمرکی طراحی شد.
این روند نه تنها به تامین معیشت مردم کمک کرد بلکه در پایداری واحدهای تولیدی و حفظ چرخه اقتصادی نیز موثر بود. گمرک با وجود تهدیدات و محدودیتها توانست جایگاه خود را به عنوان مرزبان اقتصادی کشور تثبیت کند. این عملکرد در بحران اخیر اهمیت وجود یک گمرک توانمند و پاسخگو را بیش از پیش نشان داد.
تسریع ترخیص کالاهای اساسی گامی حیاتی در مدیریت بحران
در طول جنگ تحمیلی اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران عملکردی درخور توجه از خود نشان داد. تنها در سی و نه روز تشریفات گمرکی دو میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار تن کالای اساسی انجام شد و کالاها روانه کشور گردید.
این حجم عظیم کالا نقش مهمی در تامین نیازهای مردم داشت و از ایجاد کمبود جلوگیری کرد. عملیات گسترده ترخیص در بازه نهم اسفند هزار و چهارصد و چهار تا هجدهم فروردین هزار و چهارصد و پنج ادامه یافت.
در این مدت بیش از صد و دوازده هزار دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی از گمرکات کشور خارج شد. این آمار نشان از مدیریت دقیق و تلاش مداوم کارکنان گمرک دارد.
ترخیص شبانه روزی کالاها عامل اصلی پایداری بازار بود و باعث شد مردم در شرایط جنگی با کمبود مواجه نشوند. همکاری سازمانهای مرتبط و شبکه حمل و نقل نقش تکمیلی در این موفقیت داشت.
همکاری گسترده و اقدامات حمایتی گمرک برای پایداری اقتصادی
گمرک ایران در دوران بحران با ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف نقشی تعیین کننده در تداوم جریان کالاها ایفا کرد. همکاری بازرگانان، سازمانهای همجوار و شبکه حمل و نقل زمینهساز سرعت بخشیدن به روند ترخیص شد.
اعلام آمادگی برای ترخیص شبانه روزی کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی نشاندهنده تعهد کامل گمرک به حفظ ثبات اقتصادی بود. این آمادگی پیام اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی و مردم منتقل کرد.
بسته حمایتی تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار همچنان برقرار ماند و فعالان اقتصادی از مزایای آن بهرهمند شدند. هدف این بسته کاهش بروکراسی و تسهیل ترخیص کالاها بود.
این اقدامات در کنار برنامهریزی وزارت اقتصاد برای مدیریت شرایط بحرانی نشان داد که دولت و گمرک به صورت هماهنگ برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تلاش میکنند. وزیر اقتصاد نیز بارها تاکید کرده است که بهبود معیشت مردم مهمترین اولویت دولت است.
پاسداری از مرزهای اقتصادی و تقدیر از تلاشگران گمرک
رئیس کل گمرک ایران با تقدیر از تلاشهای بی وقفه کارکنان گمرک در دوران جنگ اهمیت نقش آنان را یادآور شد. وی کارکنان گمرک را مرزبانان اقتصادی کشور دانست که در سختترین شرایط به خدمترسانی ادامه دادند.
کارکنان گمرک در نقاط صفر مرزی و بنادر با وجود تهدیدات مکرر همچنان در میدان خدمت حضور داشتند. تلاش آنان برای حفظ رضایت مردم و فعالان اقتصادی گامی ارزشمند در مدیریت بحران بود.
در طول جنگ، انجام شبانه روزی تشریفات کالاهای اساسی باعث شد که کالاهای ضروری بدون وقفه در اختیار مردم قرار گیرد. این تلاشها نمادی از تعهد ملی بود.
رئیس کل گمرک بر تداوم آمادگی و هوشیاری در دورههای آینده نیز تاکید کرد و اعلام داشت که تسهیلات اضطراری همچنان برای فعالان اقتصادی ارائه خواهد شد. این نگاه آینده نگر نشاندهنده اهمیت نقش گمرک در ثبات اقتصادی کشور است.
وزیر اقتصاد نیز بر لزوم رسیدگی سریع به خسارتهای مردمی ناشی از جنگ تاکید کرد و این موضوع را مکمل اقدامات گمرک در تامین نیازهای اساسی دانست.
عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در بحران اخیر نمونهای برجسته از مدیریت موفق در شرایط اضطراری است. این سازمان توانست با برنامهریزی دقیق جریان کالاهای اساسی را بدون اختلال ادامه دهد.
تسهیلات ویژه گمرکی نقش اساسی در تسریع ترخیص کالاها داشت و فعالان اقتصادی را قادر ساخت تا کالاهای مورد نیاز را سریعتر وارد زنجیره مصرف کنند. این اقدامات به کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم کمک کرد.
گمرکات کشور با تلاش شبانه روزی توانستند میلیونها تن کالای اساسی را ترخیص کنند. ترخیص دو میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار تن کالا در مدت سی و نه روز نشاندهنده ظرفیت بالای گمرک در مدیریت بحران است.
خروج بیش از صد و دوازده هزار کامیون حامل کالاهای ضروری نشان داد که شبکه حمل و نقل و گمرک هماهنگی کاملی داشتهاند. این هماهنگی عامل اصلی جلوگیری از کمبود کالا در کشور بود.
تلاشهای کارکنان گمرک که در شرایط پرخطر در مرزها فعالیت کردند یکی از نقاط روشن این دوران است. آنها با فداکاری خود امنیت اقتصادی کشور را تضمین کردند.
این عملکرد تنها یک فعالیت اداری نبود بلکه نوعی رسالت ملی بود که با روحیه جهادی انجام شد. استمرار آمادگی و هوشیاری کارکنان گمرک برای مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده نیز اهمیت زیادی دارد.
سیاستهای وزارت اقتصاد نیز مکمل تلاشهای گمرک بود و اولویت دادن به معیشت مردم باعث شد فرآیند تامین کالاهای اساسی با سرعت بیشتری پیش برود. این یک هماهنگی کلان در سطح دولت بود که اثرات مثبت فراوانی داشت.
تجربه اخیر نشان داد که وجود یک گمرک چابک و کارآمد برای حفظ ثبات اقتصادی کشور ضروری است. این تجربه میتواند به عنوان الگوی مدیریت بحران در سالهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
گمرک ایران ثابت کرد که حتی در شرایط سخت میتوان با برنامهریزی دقیق و تلاش شبانه روزی از بروز بحرانهای شدید جلوگیری کرد. این موفقیتها نشان میدهد که گمرک یکی از ستونهای اصلی امنیت اقتصادی کشور است.
در نهایت باید گفت اقدامات گمرک در دوران بحران به عنوان بخشی از تاریخ اقتصادی کشور ثبت خواهد شد و قدردانی از کارکنان گمرک کمترین کاری است که میتوان در مقابل این حجم از ایثار و فداکاری انجام داد.
