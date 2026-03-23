گمرک: ۸ قلم کالای اساسی به کشور وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی تلاش شبانه‌روزی کارکنان و همکاری سازمان‌های همجوار، طی ۲۰ روز اخیر یک میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شده است.

در این اطلاعیه آمده است: با اتخاذ تمهیدات لازم و ارائه تسهیلات ویژه گمرکی، روند واردات و ترخیص قطعی انواع کالاهای اساسی به‌صورت شبانه‌روزی در گمرکات سراسر کشور ادامه دارد.

براساس اطلاعیه گمرک، با مساعدت و تلاش کارکنان، محموله‌های مختلف کالای اساسی حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز در حال ترخیص است.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: گمرک ایران با همکاری سازمان‌های همجوار، به‌منظور تسریع در انجام تشریفات گمرکی و تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای را برای ترخیص این اقلام در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این فرآیند با همراهی و مشارکت تجار، بازرگانان و صاحبان کالا در حال انجام است.

بر اساس این اطلاعیه، اقلام عمده کالای اساسی وارداتی در این بازه زمانی شامل ۸۶۱ هزار و ۵۰۷ تن ذرت، ۱۹۲ هزار و ۱۶۵ تن جو، ۱۷۹ هزار و ۸۲۳ تن کنجاله سویا، ۱۱۲ هزار و ۳۱ تن گندم، ۹۳ هزار و ۲۳۵ تن برنج، ۸۵ هزار و ۵۸۷ تن روغن خام، ۶۹ هزار و ۶۰۷ تن دانه‌های روغنی و ۲۶ هزار و ۸۶۸ تن شکر بوده است.