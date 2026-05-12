۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

پیش‌تولید فصل جدید «محفل ستاره‌ها» کلید خورد

برنامه «محفل ستاره‌ها» برای ساخت فصل سوم این برنامه وارد فاز استعدادیابی و پیش‌تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، ساخت فصل سوم «محفل ستاره‌ها» وارد فاز استعدادیابی و تولید شده است و به زودی کلید می‌خورد. تیم تولید از تمامی نوجوانان و کودکان دارای مهارت‌های قرآنی، هنری و تلاوت دعوت کرده است تا در این فصل حضور پیدا کنند.

متقاضیان شرکت در فصل سوم «محفل ستاره‌ها» لازم است یک ویدئوی افقی از خود ضبط کنند. در این ویدئو ضمن ذکر نام، سن و شهر محل سکونت، مهارت تخصصی خود در زمینه‌هایی مانند تلاوت قرآن، حفظ، پرداختن به مفاهیم و داستان‌های قرآنی، یا سایر هنرهای مرتبط را بیان کرده و بخش کوتاهی از اجرای خود را به نمایش بگذارند.

علاقه‌مندان می‌توانند ویدئوی ضبط‌ شده را از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی (بله، ایتا، روبیکا و شاد) به آدرس setare_mahfel برای تیم تولید برنامه ارسال کنند یا عدد ۳ را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۵ بفرستند.

هدف از این مرحله، شناسایی استعدادهای قرآنی در سراسر کشور و ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای نسل کودک و نوجوان است. علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات بیشتر و زمان دقیق آغاز فیلمبرداری، می‌توانند اخبار سایت محفل و کانال‌های رسمی برنامه را دنبال کنند.

عطیه موذن

