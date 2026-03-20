به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ و آخرین روز از سال پر حادثه ای است که بزنگاه های سخت و پر پیچی را برای مردم کشورمان در بر داشته است. سالی که حالا در آستانه تحویل است و مردم سرزمین مان ایران همچون هر بهار انتظار شکوفایی و آغازی نو را می کشند. بهاری که با رویش خون های تازه از شهادت مظلومان وطن در پی تجاوز اخیر دشمنان صهیونی - آمریکایی به کشور سبز خواهد شد تا درخت تنومند ایستادگی را تا همیشه معنا کند.

آغاز این بهار امسال در شبکه های تلویزیونی با نگاه ویژه تری ثبت خواهد شد و شاید قرار نیست صرفا فضایی سرگرم کننده و مفرح به نوروز داشته باشند.

صداوسیما امسال در پی تجاوز به خاک کشورمان و شهادت هموطنان از رهبر شهید تا فرماندهان و مردم مظلوم و کودکان میناب تلاش دارد هم این سوگ و داغ را زنده نگه دارد و هم بتواند با رویکردی حماسی از مقاومت در روزهای بعدی بگوید.

ویژه برنامه های تحویل سال از این حیث با مجریان و پلنی پیش می روند که بیشتر قرار است روی نام ایران و روی مردم متمرکز باشند.

با این نگاه مروری داریم روی ویژه های تحویل امسال که از امروز روی آنتن می‌روند و یا از دیشب شروع شده اند.

شبکه یک؛ ایران دوست داشتنی

شبکه یک چند سالی است ویژه برنامه های نوروزی و مناسبتی اش با همین نام به آنتن رفته است. مجریان هم از شاعر و استاد ادبیات دانشگاه همچون اسماعیل آذر گرفته تا مجریان پیشکسوتی چون اقبال واحدی بیشتر تلاش کرده اند نگاهی ملی و آئینی را به نوروز و مناسبت ها زنده کنند.

امسال هم این شبکه ویژه برنامه «ایران دوست داشتنی» را در نظر گرفته است و از شب گذشته پخش آن آغاز شده است. مهدی مهدی قلی و محمدرضا طهماسبی اجرای برنامه را به عهده گرفتند. مهدی قلی را بیشتر با اجرای برنامه های گفتگومحور سیاسی می شناسیم و طهماسبی شاعری است که میزبانی برنامه های تلویزیونی را هم بر عهده داشته است. پیش از این امیرحسین مدرس، مهدی مفیدی، اسماعیل آذر و مجریان و چهره های شاخص تر در برنامه های مناسبتی این شبکه اجرا کرده اند و شاید برای رویدادی این چنین مهم می شد انتخاب بهتری هم داشت تا بتواند احیاگر نگاه حماسی اما در فضایی حرفه ای و درست باشد با این حال باید دید ادامه این ویژه برنامه که از شب گذشته آغاز شده است چگونه پیش خواهد رفت.

شبکه دو؛ المیرا شریفی مقدم

شبکه دو در طول این سه هفته که از جنگ تحمیلی می گذرد با ۲ برنامه بیشتر سعی کرد به این روزها بپردازد؛ برنامه «کشوردوست» با اجرای المیرا شریفی مقدم و برنامه «زمانه» با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی که همین رویه برای افتتاحیه بهار نیز ادامه دارد. المیرا شریفی مقدم مجری برنامه صبحگاهی شبکه دو است که در مناسبت ها و اتفاقات با ویژه برنامه هایی هم روی آنتن رفته و گفتگوهایی را به اقتضای موقعیت ها رقم زده است. او در جنگ اخیر هم برنامه گفتگومحور «کشوردوست» را اجرا کرد و هم مستند «سپیدار» را داشت که در آن راوی جنگ بود و خودش به مناطق اسیب دیده از اصابت ها و بمباران صهیونیست ها می رفت تا با صاحبان مناطق مسکونی گفتگو کند.

او حالا با این ویژه برنامه تحویل سال که آن هم از دیشب آغاز شده است قرار است راوی بهار متفاوتی باشد که امسال برای مردم ایران رقم خواهد خورد.

شبکه سه؛ محفل و نگاهی مردمی

«محفل» از ابتدای ماه رمضان از پربازدیدترین برنامه های غیرنمایشی تلویزیون بوده است و حالا این برنامه که چند سالی است بهار قرآن را به شکلی ویژه به تلویزیون آورده است میدان دار تحویل سال و افتتاحیه سالی مقاوم برای مردم شده است.

شبکه سه از مجریانی و مهمانانی بهره گرفته است که در این یک ماه با «محفل» دیده شده اند از رسالت بوذری تا حامد مدرس و … همچنین مجریانی که این شب ها و روزها با آیتم ها و ویژه برنامه های میدانی تجمعات و حضور خیابانی مردم را به تصویر کشیده اند روی آنتن هستند. شب گذشته ویژه برنامه تحویل سال با رسالت بوذری به عنوان مجری و داوران «محفل» آغاز شد و سپس در نوبت های بعدی به دیگران رسید. مثلا اجرای حامد سلطانی نیز بخش دیگری از این ویژه برنامه بود. او بعد از مدتی با برنامه «میدان دار» در همین ایام به آنتن بازگشت.

رنگ و بوی تحویل سال نو در دکور و چیدمان و حتی گفتگوهای شبکه سه نمود بیشتری نسبت به شبکه یک و دو داشت و مخاطب را در عین یاداوری به روزهای سختی که در این ایام سپری کرد بیشتر با خود همراه کرد.

برنامه همچنان که از مجریان و تیم «محفل» کمک گرفته است در استودیوی همین برنامه هم ضبط شده است.

شبکه نسیم؛ محمدرضا شهیدی فرد

یکی از مناسب ترین و درست ترین برنامه ها را در این ایام محمدرضا شهیدی فرد رقم زد.

او ابتدای ماه رمضان با برنامه «پریزاد» بعد از سال ها به تلویزیون بازگشت که با شروع جنگ برنامه ای گفتگومحور درباره جنگ با نام «من ایرانم» ترتیب داد و از حوزه های مختلف افرادی را دعوت کرد تا درباره همین روزها سخن بگویند.

گفتگوهایی که بخش هایی از آنها هم به فراخور همین روزها در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

شهیدی فرد حالا با اجرای برنامه تولیدی «پریزاد؛ هزارداستان از ایران» روی آنتن شبکه نسیم می رود که از بعدازظهر امروز جمعه با محتوای آرامش بخشی در این ایام پخش می شود.