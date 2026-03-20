به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، در محفل ترتیل‌خوانی جزء بیست و نهم قرآن کریم در حرم حضرت معصومه (س) با تأکید بر نقش محوری قرآن به عنوان نقشه راه سعادت و استقلال ملت‌ها، با اشاره به اهمیت استقلال و خودکفایی ملت‌ها، قرآن کریم را به عنوان جامع‌ترین و هدایت‌گرترین نقشه راه معرفی کرد. وی اظهار داشت: ملتی که در پی ایستادگی بر پای خویش و عدم تبعیت از زورگویان است، نیازمند یک طرح و برنامه مدون است و این نقشه راه در قرآن کریم به وضوح تبیین شده است، چرا که قرآن، چراغ هدایت است و تبعیت از آن، انسان و جامعه را به اوج عزت و سیادت می‌رساند.



این خطیب حوزوی، قرآن را نسخه‌ای حیات‌بخش برای تمام دوران‌ها دانست و بر ضرورت مداومت بر انس با این کتاب الهی در هر شرایط و زمانی تأکید کرد.



وی در تشریح این موضوع، به آیه بیستم سوره مبارکه مزمل اشاره کرد و گفت: خداوند متعال در این آیه شریفه، بارها بر لزوم تلاوت قرآن به هر میزان که میسر باشد، تأکید می‌ورزد و در عین حال، عذرهایی نظیر بیماری، سفر و یا اشتغال به جهاد را نیز ذکر می‌کند تا نشان دهد هیچ مانعی نباید موجب ترک انس با قرآن شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم، یکی از اولین و مهم‌ترین ثمرات قرائت همگانی و فراگیر قرآن در جامعه را، تقویت اتحاد و همدلی میان آحاد مردم دانست.



وی گفت: هنگامی که صدای تلاوت قرآن در جامعه طنین‌انداز شود، انسجام اجتماعی تقویت شده و قوام جامعه در برابر تزلزل‌ها مستحکم‌تر خواهد شد و این وحدت، نخستین ارمغان ارزشمند انس با کلام وحی است.



این استاد اخلاق، با بیان اینکه قرآن کریم اکسیر وحدت است و می‌تواند اختلافات سیاسی و جناحی را کمرنگ سازد، دومین دستاورد کلیدی قرائت قرآن را، زنده نگه‌داشتن فریاد عدالت در جامعه معرفی کرد.



به گفته وی، قرآن به مردم می‌آموزد که در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنند و جامعه‌ای که با قرآن مأنوس است، هرگز زیر بار زور نمی‌رود و حتی در برابر ستم‌های جهانی نیز قیام خواهد کرد.



وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، یادآور شد: امروز به برکت قرآن و تمسک به آموزه‌های آن، ایران اسلامی توانسته است در برابر قدرت‌های استکباری نظیر آمریکا و اروپا بایستد و حتی شاهد تحریم‌های مؤثر علیه آنان باشیم. عبور نکردن نفت آمریکا از تنگه هرمز، نمونه‌ای از این عزت است که در سایه قرآن حاصل شده است.



حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم، جامعه‌ای که با معارف قرآن عجین شده باشد را جامعه‌ای دانست که مشتاقانه به استقبال شهادت می‌رود و از مرگ واهمه‌ای ندارد.



وی با یادآوری دوران هشت سال دفاع مقدس و حماسه‌های مردم ایران در آن دوران، اظهار داشت: در سایه قرآن، مردم ایران در برابر دشمنان، عزتی بی‌نظیر آفریدند و ایران به یک ابرقدرت تبدیل شد.



وی در ادامه به یکی از وقایع دوران اخیر اشاره کرد و گفت: پس از بمباران پارس جنوبی، رئیس‌جمهور آمریکا با ارسال پیامی، دستور توقف حملات را صادر کرد و این اقدام، پاسخی دندان‌شکن به تجاوز دشمن بود که با موشک‌باران فوری پالایشگاه‌های مختلف توسط رزمندگان سپاه اسلام صورت گرفت.



این مدرس حوزه علمیه، تأکید کرد: ملتی که با قرآن مأنوس باشد، به طور قطع به ابرقدرت تبدیل خواهد شد و قرآن، فرمول‌های پیروزی و اقتدار را در اختیار ما قرار داده است و نباید هیچ‌گاه پیام ضعف به دشمن مخابره شود، چرا که خداوند وعده داده است که اگر ما او را یاری کنیم، او نیز ما را یاری خواهد کرد و بر اساس فرموده قرآن، گروه اندک مؤمنان پیروزمندانه بر گروه‌های پرشمار دشمنان غلبه خواهند یافت.



حاج ابوالقاسم، قله اقتدار واقعی را در گرو بهره‌گیری از نسخه‌های شفابخش قرآنی دانست و افزود: بر همین اساس، نباید در برابر دشمن سست شد و یا به سازش‌های تحمیلی و صلح بی‌حاصل تن داد.

