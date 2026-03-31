انجام ۱۵۰ مورد بازرسی از واحدهای غذایی؛ گزارشی از تخلف نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به روند نظارتها در شرایط بحران، اظهار کرد: در پی اجرای بخشنامه مربوط به تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز نگهداری فرآوردههای غذایی و آشامیدنی، مأموریتهای بازرسی از طریق سامانه نظارت، ارزیابی و بازرسی (AUDIT) در دستور کار معاونتهای غذا و دارو قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون، در مجموع ۱۵۰ مأموریت بازرسی از کارخانهها، کارگاههای تولیدی، انبارها و سردخانهها تعریف، اجرا و در سامانه مذکور ثبت شده است.
بهفر با بیان اینکه این بازرسیها در قالب پاسخ به بسته سؤالات «بازرسی تصادفی واحدهای تولیدکننده و مراکز نگهداری در شرایط بحران» انجام شده، تصریح کرد: در جریان بازدیدهای صورتگرفته، هیچگونه عدم انطباق یا تخلفی گزارش و ثبت نشده است.
مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند نظارتی برای یک دوره سهماهه برنامهریزی شده و گزارشهای تکمیلی آن در ادامه ارائه خواهد شد.
نظر شما