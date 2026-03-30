تدوین اهداف کلان سازمان غذا و دارو همسو با شعار سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس مهدی‌زاده مدیر امور راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو با اشاره به رسالت ذاتی سازمان غذا و دارو در تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری برای تأمین و دسترسی به فرآورده ‌های سلامت، اظهار داشت: این اهداف با هدف ایجاد محیطی پویا، تاب‌آور و خوداتکا در زنجیره تأمین کالاهای سلامت طراحی شده و اولویت اجرایی و نظارتی سازمان بر تأمین و دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی استوار است.

وی افزود: در این راستا تمامی فراورده‌های سلامت اعم از غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل‌ها، محصولات سنتی و طبیعی، شیرخشک و ملزومات مرتبط نیز تحت پوشش برنامه‌های نظارتی و حمایتی سازمان قرار خواهند گرفت.

مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو، محورهای اصلی این اهداف کلان را حمایت از اقتصاد نوآور و زنجیره ارزش، فعال‌سازی سرمایه‌های ملی و مشارکت مردمی، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری منطقه‌ای، توسعه منابع انسانی متخصص، تقویت زیرساخت‌های لجستیک و زنجیره تأمین، نوآوری در نظام مالی و بیمه‌ای سلامت و تفکیک هوشمند اقتصاد سلامت از صنعت دانست.

مهدی‌زاده تأکید کرد: بومی‌سازی تولید مراجع استاندارد، ابزار دقیق آزمایشگاهی، نرم‌افزارهای تخصصی و قطعات یدکی ماشین‌آلات تولیدی در حوزه‌های دارویی و غذایی، همچنین تنوع‌بخشی به نظام حمل‌ونقل و توزیع برای اطمینان از پایداری دسترسی به کالاهای حیاتی سلامت در سراسر کشور از اقدامات فوری در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نقش محوری مردم در اکوسیستم سلامت، خاطرنشان کرد: مصرف هوشمند، نظارت همگانی از طریق سامانه‌های رسمی، حمایت از تولید داخلی و پرهیز از شایعه‌پراکنی در خصوص کمبود کالاهای سلامت، از مهم‌ترین تکالیف آحاد جامعه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت است.