۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

اصابت موشک یا بمب به زندان مرکزی دستگرد اصفهان تکذیب شد

اصفهان- رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اصابت موشک یا بمب به زندان مرکزی دستگرد به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری گفت: شایعات منتشر شده در مورد اصابت موشک یا بمب به زندان مرکزی دستگرد به هیچ عنوان صحت ندارد و کذب محض است.

وی به خانواده‌های زندانیان اطمینان داد که همه زندانیان در سلامت کامل هستند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها