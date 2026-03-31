اصابت موشک یا بمب به زندان مرکزی دستگرد اصفهان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین اسدالله جعفری گفت: شایعات منتشر شده در مورد اصابت موشک یا بمب به زندان مرکزی دستگرد به هیچ عنوان صحت ندارد و کذب محض است.
وی به خانوادههای زندانیان اطمینان داد که همه زندانیان در سلامت کامل هستند.
اصفهان- رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اصابت موشک یا بمب به زندان مرکزی دستگرد به هیچ عنوان صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین اسدالله جعفری گفت: شایعات منتشر شده در مورد اصابت موشک یا بمب به زندان مرکزی دستگرد به هیچ عنوان صحت ندارد و کذب محض است.
وی به خانوادههای زندانیان اطمینان داد که همه زندانیان در سلامت کامل هستند.
