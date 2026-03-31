۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

تمدید مهلت تسویه قراردادها در بورس کالا به دلیل تعطیلی شبکه بانکی

تمدید مهلت تسویه قراردادها در بورس کالا به دلیل تعطیلی شبکه بانکی

بورس کالای ایران اعلام کرد مهلت تسویه قراردادهایی که آخرین روز تسویه آن‌ها ۲۷ آذر بوده، به دلیل تعطیلی سراسری شبکه بانکی، به مدت یک روز کاری تمدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تمدید تعطیلی سراسری شبکه بانکی و با هدف جلوگیری از بروز اختلال در فرآیندهای تسویه و همچنین پیشگیری از انفساخ قراردادها، تصمیم به تمدید مهلت تسویه برخی قراردادها گرفته است.

در این اطلاعیه آمده است که طی هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و هیئت‌مدیره شرکت بورس کالای ایران، مهلت تسویه برای قراردادهایی که آخرین روز تسویه آن‌ها (با احتساب جریمه) روز ۲۷ آذر بوده، به مدت یک روز کاری افزایش یافته است.

شرکت بورس کالا تأکید کرده است این تصمیم در راستای حفظ منافع فعالان بازار و تداوم نظم در فرآیندهای تسویه اتخاذ شده و تمامی متعاملان موظف‌اند تسویه خود را در مهلت تمدیدشده نهایی کنند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

