واکنش عضو کمیته بین المللی المپیک به جنگ رمضان و شهادت رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در متن پیام فوق آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای محمود خسروی وفا دوست و برادر عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

خبر شهادت آقا، آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای(رح)رهبر شیعیان جهان موجب تأسف و تاثر فراوان شد، نقش کم نظیر ایشان در طول سالیان در دفاع از حق و مظلوم در جهان و زحماتی را که متحمل شدند فراموش نا شدنی است.

ایشان الگوی انسانیت و اسلامیت برای امت مسلمان و غیرمسلمان پیر و جوان بودند ، بنده به نمایندگی از ملت و جامعه ورزشی افغانستان و همچنان کمیته بین‌المللی المپیک ضایعه فقدان آن شهید والا مقام را به جنابعالی، جامعه ورزشی و به تمام ملت سر افراز جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.

همزمان انتخاب به جای آقای سید مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جوان جمهوری اسلامی ایران خیر و مبارک می‌گویم .

ملت افغانستان در غم و شادی کنار برادران و خواهران ایرانی خواهند بود به امید صلح منطقه‌ای و جهانی با متحد و متعهد بودن به وحدت و برابری در مقابل ظلم و تاریکی آرزوی تندرسی و موفقیت برای جامعه ورزشی مخصوصا ورزشکاران هر دو ملت افغانستان و ایران دارند و انشالله در خدمت رشد و شکوفایی ورزش در جهان خواهیم بود.