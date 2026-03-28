۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

در مکاتبه با خسروی وفا؛

واکنش عضو کمیته بین المللی المپیک به جنگ رمضان و شهادت رهبر انقلاب

سمیرا اصغری عضو کمیته بین المپیک از کشور افغانستان، طی مکاتبه با محمود خسروی وفا ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به عنوان جانشین بر حق وی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در متن پیام فوق آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم انالله و اناالیه راجعون
جناب آقای محمود خسروی وفا دوست و برادر عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
خبر شهادت آقا، آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای(رح)رهبر شیعیان جهان موجب تأسف و تاثر فراوان شد، نقش کم نظیر ایشان در طول سالیان در دفاع از حق و مظلوم در جهان و زحماتی را که متحمل شدند فراموش نا شدنی است.

ایشان الگوی انسانیت و اسلامیت برای امت مسلمان و غیرمسلمان پیر و جوان بودند ، بنده به نمایندگی از ملت و جامعه ورزشی افغانستان و همچنان کمیته بین‌المللی المپیک ضایعه فقدان آن شهید والا مقام را به جنابعالی، جامعه ورزشی و به تمام ملت سر افراز جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.

همزمان انتخاب به جای آقای سید مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جوان جمهوری اسلامی ایران خیر و مبارک می‌گویم .

ملت افغانستان در غم و شادی کنار برادران و خواهران ایرانی خواهند بود به امید صلح منطقه‌ای و جهانی با متحد و متعهد بودن به وحدت و برابری در مقابل ظلم و تاریکی آرزوی تندرسی و موفقیت برای جامعه ورزشی مخصوصا ورزشکاران هر دو ملت افغانستان و ایران دارند و انشالله در خدمت رشد و شکوفایی ورزش در جهان خواهیم بود.

