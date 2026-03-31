به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی قمی در نشست با استاندار اردبیل اظهار کرد: برای جلوگیری از اختلال در خدمات ضروری، استقرار مولدهای اضطراری در نقاط حساس از جمله کارخانه‌های آرد، آنتن‌های مخابراتی، بیمارستان‌ها و نانوایی‌هاباید در برنامه‌ریزی‌های استان دیده شود.

وی با اشاره به اهمیت استمرار خدمات پایه در شرایط بحران افزود: در حوزه انرژی، تمهید سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها، کارخانجات و همچنین تأمین سوخت موردنیاز تداوم کار شبکه‌های آبرسانی از ضروریات است.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور به موضوع ذخایر استراتژیک اشاره کرد و گفت: برای افزایش تاب‌آوری، سیلوها و مراکز ذخیره‌سازی کالای اساسی نباید در یک نقطه متمرکز باشند و لازم است به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف استان استقرار یابند.

سردار قمی آموزش عمومی مردم و اقناع افکار عمومی درباره موضوعات مرتبط با شرایط جنگی و مدیریت بحران را از ارکان اساسی پدافند غیرعامل عنوان کرد و افزود: مشارکت و آگاهی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کارکردهای حیاتی استان دارد.

وی در ادامه از تمهید پناهگاه‌ها، اسکان اضطراری و اسکان موقت در نقاط مختلف اردبیل به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی نام برد و تأکید کرد: این اقدامات باید متناسب با ظرفیت جمعیتی و نیازهای هر منطقه طراحی و پیش‌بینی شود.