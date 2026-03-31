۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

دیدار امام جمعه ایلام با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان

ایلام -نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه فرماندار ایلام، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از کارکنان بنیاد شهید با حضور در جمع خانواده‌های معظم شهید محمدامین صفری، علی جعفری و محمدرضا عباسی از شهدای جنگ رمضان، با آنان دیدار و از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌های بزرگوار تجلیل به‌عمل آوردند.

امام جمعه ایلام در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور گفت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا و فداکاری‌های خانواده‌های صبور آنان است.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند، افزود:دیدار با خانواده‌های معظم شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک تکلیف شرعی و اخلاقی برای مسئولان است تا همواره قدردان این ایثار بزرگ باشند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار همچنین با اشاره به جنگ رمضان اظهار داشت: شهدای جنگ رمضان با ایمان، شجاعت و روحیه ایثارگری در برابر دشمن ایستادند و با نثار جان خود، عزت و سربلندی را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

وی خاطرنشان کرد: راه شهدا مسیر عزت، استقلال و دفاع از ارزش‌های اسلامی است و امروز همه ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه به مردم، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

