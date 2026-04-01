۴۳۷ هزار نفر از جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی بازدید کردند

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال با وجود شرایط جنگ شاهد رونق گردشگری در ایام نوروز در استان بودیم، افزود: از ابتدای ایام نوروز تا ۱۱ فروردین ماه ۴۳۷ هزار و ۲۱۶ گردشگر از جادبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان بازدید کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۹ هزار و ۹۶۱ نفر نیز از محوطه ها و تپه های تاریخی استان از جمله تخت سلیمان تکاب، تپه حسنلو و … بازدید کردند.

وی با اشاره به آمار سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ اظهار کرد:‌ در این مدت ۵۷ هزار ‌و ۲۲۴ نفر در مراکز اقامتی استان اقامت داشته اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد ۴۱ هزار و ۶۷۸ نفر در مراکز اقامتی رسمی از جمله هتل ها، واحدهای بوم‌گردی و … و ۱۵ هزار و ۵۶۶ نفر نیز در مراکز اقامتی از جمله مدارس، مهمانپذیرها و کمپ های گردشگری استان اقامت داشتند.

صفری خاطرنشان کرد: در سطح استان ۶ اثر ثبت جهانی و یک هزار و۸۷۶ اثر ثبت ملی وجود دارد که آماده میزبانی از مسافران نوروزی بوده و به جز موزه‌ها همه این بناها از ساعت ۹ تا ۱۸ آماده بازدید گردشگران هستند.

صفری ادامه داد: مراکز اقامتی استان با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی به مسافران خدمات ارائه می‌دهند و بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری استان در طول ایام نوروز ادامه دارد.

تردد ۱۰۰ هزار مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از تردد ۱۰۰ هزار و۷۵۶ مسافر از پایانه های مرزی استان طی ایام نوروز خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۲ هزار و ۱۷۶ مسافر ایرانی و خارجی ورودی از پایانه های مرزی و ۵۸ هزار و ۵۸۰ مسافر مسافر خروجی ایرانی و خارجی بودند.

صفری خاطرنشان کرد: در طول ایام نوروز تا ۱۱ فروردین ماه سال جاری ۲۷ هزار و ۷۰۹ مسافر ایرانی و ۴ هزار و ۴۶۷ مسافر خارجی از طریق پایانه های مرزی استان وارد کشور شدند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی افزود: همچنین در این مدت ۵۳ هزار و ۷۳۰ مسافر ایرانی و ۴ هزار و ۸۵۰ مسافر خارجی نیز از طریق پایانه های مرزی به خارج کشور سفر کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به برپایب ۴۰ بازارچه دایمی و موقت صنایع دستی طی ایام نوروز در استان گفت: در طول ایام نوروز ۲۹ بازارچه دائمی و ۱۱ بازارچه موقت نوروزی صنایع‌دستی در سطح استان دایر شده است که این بازارچه‌ها اغلب در بناهای تاریخی میزبان هنرمندان و مردم هستند.

وی افزود: در طول ایام نوروز بیش از ۷ هزار نفر از این بازارچه‌ها بازدید داشته‌اند که بیشترین تعداد بازدید مربوط به بازارچه و موزه صنایع‌دستی مدرسه هدایت ارومیه است،همچنین در کنار برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، ۱۳۷ کارگاه صنایع‌دستی در سطح استان نیز آماده میزبانی از مسافران نوروزی هستند که بازدیدکنندگان با حضور در این کارگاه‌ها ضمن آشنایی با نحوه تولید آثار می‌توانند اقدام به خرید تولیدات صنایع‌دستی هم بکنند.

تردد ۱۰ میلیون وسیله نقلیه داخل آذربایجان غربی تا ۱۱ فروردین ماه سال جاری

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی از تردد ۱۰ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۹۸ وسیله نقلیه داخل استان از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ماه سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در این مدت ۷۱۹ هزار و ۲۲ هزار تردد ورودی و ۶۴۹ هزار و ۱۲۲ تردد خروجی در استان ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی تعداد مسافران نوروزی جابجا شده از طریق راه آهن طی ایام نوروز در استان را ۶ هزار و ۶۸۱ نفر عنوان و اضافه کرد: از این تعداد ۴ هزار و ۴۰۰ مسافر ورودی و دو هزار و ۲۸۱ مسافر خروجی بوده است.

محور ارومیه - سلماس پرتردد ترین مسیر طی ایام نوروزی در آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه مرز رازی با ۴۶ هزار و ۵۸۰ مسافر پرترددترین پایانه مرزی طی ایام نوروز ۱۱ فروردین ماه امسال در استان به شمار می رود، گفت: در این مدت بیشترین تردد اتوبوس و کامیون نیز از مرز بازرگان ثبت شده است.

صفری خاطرنشان کرد: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ محور ارومیه - سلماس در زمینه تردد روزانه با ۳۴۸ هزار و ۵۱ تردد پرترددترین مسیر بوده است.

انجام ۶۰۰ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری آذربایجان غربی

صفری با هدف نظارت بر نحوه فعالیت تأسیسات گردشگری، بررسی کیفیت ارائه خدمات و اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب در واحدهای گردشگری استان، در طول ایام نوروز بیش از ۶۰۰ مورد بازدید نظارتی انجام شده است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: کارشناسان حوزه گردشگری در قالب برنامه‌های نظارتی مستمر، از مجموعه‌های مختلف از جمله هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، و سایر تأسیسات گردشگری بازدید کرده‌اند تا ضمن پایش روند ارائه خدمات، با توجه به شرایط حساس کنونی زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران فراهم شود.

صفری گفت: انجام این بازدیدها نقش مهمی در سامان‌دهی فعالیت واحدها، رفع نواقص احتمالی و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد و در روزهای اخیر انجام بازدیدهای نظارتی در استان تشدید شده است.