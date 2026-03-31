به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مطلبی در فضای مجازی با اشاره به بررسی پیش‌نویس طرح «قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز» در جلسه روز گذشته (دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵) این کمیسیون، گفت: پیش نویس طرح مذکور مورد تصویب مقدماتی این کمیسیون قرار گرفته و آماده ارائه به صحن مجلس است.

وی درباره محورهای مهم طرح مذکور، گفت: «ترتیبات امنیتی تنگه»، «ایمنی ناوبری جمهوری اسلامی ایران»، «مسائل زیست محیطی»، «ترتیبات مالی و نظامات عوارض ریالی»، «ممنوعیت آمریکایی ها و رژیم صهیونی برای عبور و مرور»، «اِعمال نقش حاکمیتی ایران و نیروهای مسلح» و «همکاری کشور محترم عمان در ساختار رژیم حقوقی و ممنوعیت کشورهای مشارکت کننده در تحریم های یکجانبه علیه ایران» از جمله فرازها در این پیش نویس است.