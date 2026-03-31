۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

تصویب پیش‌نویس طرح مرتبط با تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس

تصویب پیش‌نویس طرح مرتبط با تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تصویب پیش‌نویس طرح «قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز» در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مطلبی در فضای مجازی با اشاره به بررسی پیش‌نویس طرح «قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز» در جلسه روز گذشته (دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵) این کمیسیون، گفت: پیش نویس طرح مذکور مورد تصویب مقدماتی این کمیسیون قرار گرفته و آماده ارائه به صحن مجلس است.

وی درباره محورهای مهم طرح مذکور، گفت: «ترتیبات امنیتی تنگه»، «ایمنی ناوبری جمهوری اسلامی ایران»، «مسائل زیست محیطی»، «ترتیبات مالی و نظامات عوارض ریالی»، «ممنوعیت آمریکایی ها و رژیم صهیونی برای عبور و مرور»، «اِعمال نقش حاکمیتی ایران و نیروهای مسلح» و «همکاری کشور محترم عمان در ساختار رژیم حقوقی و ممنوعیت کشورهای مشارکت کننده در تحریم های یکجانبه علیه ایران» از جمله فرازها در این پیش نویس است.

زهرا علیدادی

