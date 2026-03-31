به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی به‌منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر «روز طبیعت» در بوستان‌های پایتخت، برگزار شد.

‌این نشست با حضور عزتی مشاور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و جمعی از مشاوران و معاونان این سازمان برگزار شد و در آن آخرین اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آماده‌سازی کامل بوستان‌های شهر مورد بررسی قرار گرفت.

‌در این جلسه بر لزوم آمادگی صددرصدی بوستان‌های سطح شهر برای پذیرایی از شهروندان در روز طبیعت تأکید شد و موضوعاتی همچون فعال بودن اتاق‌های مادر و کودک، آماده‌سازی و نظافت کامل سرویس‌های بهداشتی، ایمن‌سازی و بازبینی وسایل بازی کودکان، تأمین روشنایی مناسب در بوستان‌ها و ارتقای سطح نظافت عمومی پارک‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

‌همچنین در این نشست بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بوستان‌ها در روز طبیعت تأکید شد و مقرر گردید رؤسای فضای سبز مناطق و ناظران مربوطه با حضور میدانی در بوستان‌ها، روند خدمات‌رسانی، نظافت و تأمین امنیت محیطی را به‌صورت مستمر پایش کنند تا شهروندان بتوانند با آرامش و ایمنی از فضاهای سبز شهری استفاده کنند.

‌بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف سازمان بوستان‌ها و مناطق شهرداری تهران برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان در روز طبیعت انجام خواهد شد.