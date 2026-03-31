۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

آماده‌سازی بوستان‌های پایتخت برای حضور شهروندان در روز طبیعت

آماده‌سازی بوستان‌های پایتخت برای حضور شهروندان در روز طبیعت

جلسه هماهنگی تمهیدات روز طبیعت در بوستان‌های شهر تهران با حضور مدیرعامل سازمان بوستان‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی به‌منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر «روز طبیعت» در بوستان‌های پایتخت، برگزار شد.

‌این نشست با حضور عزتی مشاور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و جمعی از مشاوران و معاونان این سازمان برگزار شد و در آن آخرین اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آماده‌سازی کامل بوستان‌های شهر مورد بررسی قرار گرفت.

‌در این جلسه بر لزوم آمادگی صددرصدی بوستان‌های سطح شهر برای پذیرایی از شهروندان در روز طبیعت تأکید شد و موضوعاتی همچون فعال بودن اتاق‌های مادر و کودک، آماده‌سازی و نظافت کامل سرویس‌های بهداشتی، ایمن‌سازی و بازبینی وسایل بازی کودکان، تأمین روشنایی مناسب در بوستان‌ها و ارتقای سطح نظافت عمومی پارک‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

‌همچنین در این نشست بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بوستان‌ها در روز طبیعت تأکید شد و مقرر گردید رؤسای فضای سبز مناطق و ناظران مربوطه با حضور میدانی در بوستان‌ها، روند خدمات‌رسانی، نظافت و تأمین امنیت محیطی را به‌صورت مستمر پایش کنند تا شهروندان بتوانند با آرامش و ایمنی از فضاهای سبز شهری استفاده کنند.

‌بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف سازمان بوستان‌ها و مناطق شهرداری تهران برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان در روز طبیعت انجام خواهد شد.

