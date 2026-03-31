به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: فرآیند پرداخت بخشی از خسارات واحدهای صنفی از هفته آینده با تامین اعتبار از سوی بنیاد علوی و مشارکت شهرداری و اتاق اصناف تهران در معرفی واحدهای آسیب دیده آغاز خواهد شد.

‌وی افزود: با تامین اعتبار بنیاد اقتصادی علوی، تسهیلات ۲ تا ۳٠میلیاردریالی با کارمزد چهاردرصد برای واحد های صنفی خسارت دیده در نظر گرفته شده که پس از ارزیابی و تعیین خسارت در واحدهای مدیریت بحران مناطق شهرداری تهران، از سوی بنیاد علوی پرداخت می شود.

‌مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه مالکان واحدهای صنفی خسارت دیده می بایست جهت ارزیابی خسارات به واحدهای مدیریت بحران مناطق شهرداری مراجعه کنند، گفت: امیدواریم با برنامه های پیش بینی شده از سوی شهرداری تهران، بنیاد علوی و اتاق اصناف، توانمندسازی اقتصادی واحدهای صنفی خسارت دیده به شکل مطلوبی اجرایی شود.