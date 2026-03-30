فعالیت ۲ هزار و ۷۲۰ نیروی انسانی در پایتخت از ابتدای جنگ رمضان تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تاکید بر نقش کلیدی این مجموعه در آواربرداری و ارائه خدمات شهری تخصصی اظهار کرد: با اعزام ۱۳۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و ۲۷۲۰ نفر پرسنل اجرایی، رانندگان و عوامل ستادی و پشتیبانی موفق به اجرای ۴۶۷ مأموریت آواربرداری در مناطق آسیب‌دیده در جنگ رمضان شده‌اند.

قضاتلو با اشاره به آمادگی ۲۴ساعته و بسیج حداکثری توان عملیاتی بر تعهد مدیریت شهری در مقابله با تهدیدات خارجی و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط بحران تاکید کرد و افزود: سازمان مدیریت پسماند به عنوان عضوی از کمیته آواربرداری ستاد بحران، در هماهنگی کامل با سایر نهادها و نیروهای امدادی، با استفاده از ناوگان تخصصی خود نسبت به آواربرداری و بازگشایی سطحی معابر و خیابان‌ها اقدام می‌کند.

وی در پایان گفت : درواقع به محض اعلام وقوع انفجار، خدمات پشتیبانی شبانه‌روزی و مستمر تا برقراری کامل نظم شهری و بازگشت معابر به شرایط عادی از سوی این سازمان ادامه خواهد داشت.