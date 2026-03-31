مکان اجتماعات شبانه راه اندازی شده توسط شهرداری کدام مناطق است؟

به گزارش خبرگزاری مهر،در پی حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به خاک کشور و در ادامه موج گسترده همبستگی مردمی در پایتخت، تهران این شب‌ها صحنه برگزاری گردهمایی‌ها و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مردمی با محوریت «رهبر شهید» و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی شده است؛ اجتماعاتی که با حضور پرشور خانواده‌ها، رنگ و بویی حماسی، معنوی و اجتماعی به خود گرفته‌اند.

در نقاط مختلف شهر تهران از جمله میدان ولی‌عصر(عج)، میدان المپیک، میدان تجریش، میدان هفت‌حوض، میدان ابوریحان، میدان شاهد (پروین)، میدان فرهنگ یوسف‌آباد و سایر محلات، ویژه‌برنامه‌های شبانه‌ای با مشارکت فرهنگسراها و مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق در حال برگزاری است.

در این میان، فرهنگسرای خانواده در محله یوسف‌آباد با برپایی موکب مردمی، شابلون‌نویسی، توزیع اقلام فرهنگی، ایستگاه‌های نقاشی و دل‌نوشته و همچنین برگزاری راهپیمایی و کاروان‌های خودرویی، هر شب میزبان خانواده‌های منطقه است.

همچنین پردیس فرهنگی «رهبر شهید» فرهنگسرای تهران در میدان المپیک منطقه ۲۲، با اجرای برنامه‌هایی چون قصه‌گویی، مسابقات کودکانه، دل‌نوشته، بیعت مردمی، مواسات و اجرای آیین‌های مذهبی نظیر قرائت قرآن و دعا، فضایی خانوادگی و مشارکتی را برای شهروندان در ایام نوروز فراهم کرده است.

در میدان حضرت ولی‌عصر(عج) نیز گردهمایی «رهبر شهید» با مشارکت مناطق ۶ و ۱۵ و نیز موسسه آموزش شهر و معاونت های فرهنگی، هنری و رسانه سازمان فرهنگی هنری از ۱۰ اسفندماه با برپایی غرفه‌های متنوعی همچون ایستگاه خیمه هنر، خانه کودک، موکب پذیرایی، بازی‌های مشارکتی و ختم قرآن، به یکی از کانون‌های اصلی تجمعات مردمی تبدیل شده و هر شب ادامه دارد.

از سوی دیگر، فرهنگسرای کار و تعاون در محله استاد معین، با اجرای برنامه‌هایی همچون هم‌عهدی، بیعت، مواسات مردمی، تولید محتوای رسانه‌ای و برنامه‌های ویژه کودکان، به همراه اهدای جوایز، میزبان تجمعات مردمی است.

ویژه‌برنامه «اینجا محل پیوند قلب‌هاست» با مشارکت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲ در میدان شهید تهرانی‌مقدم (کاج) نیز با رویکردی فرهنگی، هنری و حتی ارائه مشاوره روانشناسی برای مدیریت استرس در شرایط بحران، تلاش دارد علاوه بر ایجاد همبستگی، به آرامش روانی شهروندان کمک کند.

همچنین غرفه ۱۲ متری پردیس فرهنگی فرهنگسرای ملل هر شب در میدان تجریش و ایستگاه رهبر شهید در تقاطع خیابان شهیداندرزگو و بلوار قیطریه میزبان شهروندان است.

در دیگر نقاط پایتخت از جمله میدان شهرری (به همت فرهنگسرای رضوان)، میدان تجریش (با اجرای برنامه‌های فرهنگسرای امام(ره))، میدان هفت‌حوض نارمک (با برنامه‌های فرهنگسرای گلستان) و میدان ابوریحان (با برنامه‌های فرهنگسرای مهر)، میدان شهدای هفتم تیر (با برنامه‌های مدیریت فرهنگی هنری مترو)، میدان محمدیه و خیابان انقلاب مقابل مجتمع فرهنگی امام رضا علیه السلام (با برنامه‌های منطقه ۱۲)، میدان قبا (با برنامه‌های فرهنگسرای رسانه و ارسباران)، میدان شهدا، تقاطع خیابان شهید کابلی(با برنامه‌های فرهنگسرای اخلاق)، فلکه دوم صادقیه (با برنامه‌های مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵)، میدان مادر (با برنامه‌های مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷)، مقابل مسجد جامع قلهک (با برنامه‌های فرهنگسرای نهج‌البلاغه)، میدان رازی (با برنامه‌های فرهنگسرای نوجوان)، محله مهر آباد، دانشکده هوایی شهید ستاری (با برنامه‌های فرهنگسرای رویش)، میدان بریانک (با برنامه‌های فرهنگسرای عطارنیشابوری)، خیابان پیروزی، چهارراه کوکا کولا (با برنامه‌های فرهنگسرای امید) نیز مواکب فرهنگی، ایستگاه‌های نقاشی کودک، دل‌نوشته، توزیع اقلام فرهنگی، خدمات سلامت، پذیرایی و برنامه‌های آیینی و حماسی برپا شده است.

این اجتماعات مردمی که در قالب «شب‌های همبستگی» شکل گرفته‌اند، علاوه بر پاسداشت یاد و راه شهدا و رهبر شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب، فرصتی برای بروز همدلی، مشارکت اجتماعی و نمایش انسجام ملی در شرایط حساس کنونی فراهم آورده‌اند.

این گردهمایی‌ها با هدف تقویت روحیه مقاومت، ایجاد امید و همدلی میان شهروندان و پاسخ به جنایات دشمنان ادامه خواهد داشت.