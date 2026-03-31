  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

برپایی ایستگاه صلواتی دادگستری لرستان در خیابان انقلاب خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان از برپایی ایستگاه صلواتی دادگستری در خیابان انقلاب خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در حاشیه بازدید از ایستگاه صلواتی دادگستری لرستان که به مناسبت ایام عزاداری شهادت رهبر معظم انقلاب برپا شده است، اظهار داشت: مجموعه قضایی استان لرستان طی یک ماه گذشته با رویکرد تقویت ارتباطات مردمی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و اعلام بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در میادین اصلی و نقاط پرتردد شهرهای مختلف حضور فعال داشته‌اند.

وی افزود: این حضور با همکاری قضات و کارکنان حوزه‌های قضایی، مدیران ستادی، جامعه حقوق‌دانان استان و گروه‌های بسیجی و جهادی مرتبط شکل‌گرفته و شامل فعالیت‌هایی نظیر برپایی ایستگاه صلواتی، موکب‌های پذیرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبیین‌گری حقوقی برای شهروندان و همراهی در مراسم عزاداری بوده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در چندین نوبت با حضور در این ایستگاه‌های صلواتی ضمن گفت‌وگو با کارکنان، از تلاش آنها برای ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام شهواری، فعالیت کارکنان را نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی دستگاه قضایی توصیف کرد و افزود: این اقداماتی موجب همدلی در بین همکاران و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود.

وی با اشاره به استقبال مردم از این برنامه‌ها، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان این رویکرد ارتباطی و برنامه‌های میدانی و مردمی را تا پایان جنگ آمریکایی - صهیونیستی و پیروزی جبهه حق ادامه خواهد داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: هدف اصلی این حضور، تقویت پیوند اجتماعی، همراهی با شهروندان در مناسبت‌های فرهنگی و آیینی و نشان‌دادن سیمای پاسخگو، در دسترس و همراه از مجموعه قضایی لرستان است.

کد مطلب 6788026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها