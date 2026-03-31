به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در حاشیه بازدید از ایستگاه صلواتی دادگستری لرستان که به مناسبت ایام عزاداری شهادت رهبر معظم انقلاب برپا شده است، اظهار داشت: مجموعه قضایی استان لرستان طی یک ماه گذشته با رویکرد تقویت ارتباطات مردمی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و اعلام بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در میادین اصلی و نقاط پرتردد شهرهای مختلف حضور فعال داشته‌اند.

وی افزود: این حضور با همکاری قضات و کارکنان حوزه‌های قضایی، مدیران ستادی، جامعه حقوق‌دانان استان و گروه‌های بسیجی و جهادی مرتبط شکل‌گرفته و شامل فعالیت‌هایی نظیر برپایی ایستگاه صلواتی، موکب‌های پذیرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبیین‌گری حقوقی برای شهروندان و همراهی در مراسم عزاداری بوده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در چندین نوبت با حضور در این ایستگاه‌های صلواتی ضمن گفت‌وگو با کارکنان، از تلاش آنها برای ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام شهواری، فعالیت کارکنان را نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی دستگاه قضایی توصیف کرد و افزود: این اقداماتی موجب همدلی در بین همکاران و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود.

وی با اشاره به استقبال مردم از این برنامه‌ها، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان این رویکرد ارتباطی و برنامه‌های میدانی و مردمی را تا پایان جنگ آمریکایی - صهیونیستی و پیروزی جبهه حق ادامه خواهد داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: هدف اصلی این حضور، تقویت پیوند اجتماعی، همراهی با شهروندان در مناسبت‌های فرهنگی و آیینی و نشان‌دادن سیمای پاسخگو، در دسترس و همراه از مجموعه قضایی لرستان است.