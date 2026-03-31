۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

پروژه های گردشگری مازندران تکمیل می‌شود

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: با تکمیل روند جذب اعتبار، پروژه‌های میراثی و گردشگری استان در سال جاری به بهره‌برداری نهایی برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی ظهر سه شنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر بر ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های میراثی و گردشگری در این استان تأکید کرد.

حسین ایزدی در این نشست با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های در دست اجرا گفت: اولویت اصلی این اداره‌کل، تکمیل طرح‌هایی است که از سال گذشته شروع شده و اکنون به دلیل کمبود منابع مالی به کندی پیش می‌روند.

وی افزود: این پروژه‌ها برای اتمام به تخصیص اعتبارات جدید نیاز دارند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدیدهای میدانی از پروژه‌های شاخص در استان خبر داد و اعلام کرد: به‌زودی بازدیدهایی مشترک از سایت‌موزه روستایی در منطقه چهاردانگه، مجموعه تاریخی مسجد فرح‌آباد، طرح پیاده‌روی ساحلی فرح‌آباد و فاز دوم پارک ملل انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در ادامه از پیگیری‌ها و همکاری‌های نماینده مردم ساری و میاندرود برای جذب اعتبارات لازم قدردانی کرد و افزود: با حمایت‌های ایشان، این پروژه‌ها به مرحله اجرایی سریع‌تر خواهند رسید.

ایزدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل روند جذب اعتبار، پروژه‌های میراثی و گردشگری استان در سال جاری به بهره‌برداری نهایی برسند.

