به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی ظهر سه شنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر بر ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای میراثی و گردشگری در این استان تأکید کرد.
حسین ایزدی در این نشست با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای در دست اجرا گفت: اولویت اصلی این ادارهکل، تکمیل طرحهایی است که از سال گذشته شروع شده و اکنون به دلیل کمبود منابع مالی به کندی پیش میروند.
وی افزود: این پروژهها برای اتمام به تخصیص اعتبارات جدید نیاز دارند.
وی همچنین از برنامهریزی برای بازدیدهای میدانی از پروژههای شاخص در استان خبر داد و اعلام کرد: بهزودی بازدیدهایی مشترک از سایتموزه روستایی در منطقه چهاردانگه، مجموعه تاریخی مسجد فرحآباد، طرح پیادهروی ساحلی فرحآباد و فاز دوم پارک ملل انجام خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران در ادامه از پیگیریها و همکاریهای نماینده مردم ساری و میاندرود برای جذب اعتبارات لازم قدردانی کرد و افزود: با حمایتهای ایشان، این پروژهها به مرحله اجرایی سریعتر خواهند رسید.
ایزدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل روند جذب اعتبار، پروژههای میراثی و گردشگری استان در سال جاری به بهرهبرداری نهایی برسند.
