مخالفت ایتالیا با فرود هواپیماهای نظامی آمریکا در سیسیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گزارش داد که این کشور با فرود هواپیماهای نظامی آمریکا در یک پایگاه در سیسیل مخالفت کرده است. این هواپیماها در حال حرکت به سمت خاورمیانه بوده اند.

بر اساس این گزارش، اقدام آمریکا بدون دریافت مجوز از سوی مقامات محلی ایتالیا صورت گرفت.

منابع رسمی ایتالیایی در گفتگو با الجزیره نیز تاکید کردند که به آمریکا اجازه نمی دهند از پایگاه نظامی سیگونلا برای حملات به سمت ایران استفاده کند.

پیشتر نیز اسپانیا اعلام کرده بود اجازه نمی دهد از حریم هوایی این کشور برای اقدام علیه ایران استفاده شود.

روز گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا خشم خود را نسبت به عدم همراهی ناتو با اقدام علیه ایران ابراز کرده بود.