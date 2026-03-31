لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز سه‌شنبه، شرایط ناپایداری‌های جوی به شکل افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق، در مناطق سردسیر بارش برف و در نواحی مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی ساعات وزش باد شدید و وقوع توفان‌های لحظه‌ای دور از انتظار نیست، افزود: این پدیده در مناطق شرقی با گردوخاک محلی همراه است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه شدت ناپایداری‌های همرفتی طی امروز و در مناطق شرق و شمال استان است، اضافه کرد: فردا چهارشنبه نیز در مناطق شرق و شمال شرق استان، وقوع رگبار و رعد و برق را انتظار داریم.

امینی خاطرنشان کرد: در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در مناطق مرکزی و شرقی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو در مناطق شمال و شرق استان بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس کاهش می‌یابد و طی این مدت بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان بین ۲۱ و هفت درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: خورو بیابانک با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

امینی اضافه کرد: بیشترین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته تا صبح امروز از ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع پشتکوه فریدونشهر با ۵.۲ میلیمتر، گلپایگان سه میلیمتر و فریدونشهر ۱.۶ میلیمتر بوده است.