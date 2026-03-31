بیستون به کرمانشاه پرترددترین محور استان

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دقیق ثبت شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ در مجموع ۶۰۰ هزار و ۹۰۴ تردد ورودی و ۵۵۶ هزار و ۴۴ تردد خروجی در محورهای استان کرمانشاه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه محورهای مواصلاتی استان در ایام تعطیلات نوروزی شاهد حجم بالایی از تردد خودروها بوده‌اند، افزود: بیشترین میزان تردد مسافران در این بازه زمانی مربوط به روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ بوده است که در این روز پرتردد، ۵۴ هزار و ۵۲۴ تردد ورودی و ۴۸ هزار و ۶۰۴ تردد خروجی در محورهای استان ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه به آمار تردد روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: در روز ۸ فروردین ۱۴۰۵ تعداد ۴۸ هزار و ۱۱۴ تردد ورودی و ۴۹ هزار و ۹۷۳ تردد خروجی در محورهای استان ثبت شده است.

سلیمی ادامه داد: این روند در روزهای بعد نیز ادامه داشته و در روز ۹ فروردین ۱۴۰۵ نیز ۵۱ هزار و ۳۶۳ تردد ورودی و ۵۰ هزار و ۳۲۸ تردد خروجی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به محورهای پرتردد استان تصریح کرد: بر اساس داده‌های ثبت شده در سامانه‌های هوشمند، محور بیستون به کرمانشاه با ثبت ۲۹۸ هزار و ۹۹۰ تردد، بیشترین حجم ترافیک و تردد را در بین تمامی محورهای استان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل، کمترین میزان تردد وسایل نقلیه در این ایام مربوط به محور سومار به پایانه مرزی سومار بوده است.

سلیمی با تأکید بر تداوم پایش تردد در محورهای استان از طریق سامانه‌های هوشمند گفت: نیروهای خدوم راهداری در ایام نوروز به صورت مستمر و شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند و تمام تلاش ما این است که با مدیریت ترافیک و ارائه خدمات مناسب جاده‌ای، سفر ایمن‌تری برای تمامی کاربران جاده‌ای و مسافران نوروزی فراهم شود.