تردد بیش از ۳۰ هزار مسافر از پایانه مرزی خسروی

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح حجم مبادلات مسافری در معابر غربی کشور اظهار کرد: بر پایه آمارهای استخراج‌شده از سامانه‌های ترددشمار، از ابتدای خردادماه جاری تا دهمین روز این ماه، در مجموع ۳۰ هزار و ۵۵۶ نفر از طریق پایانه بین‌المللی خسروی جابه‌جا شده‌اند که این حجم از آمدوشد، رونق ملموس این گذرگاه رسمی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تفکیک آمار ورودی‌ها و خروجی‌های این نقطه مرزی به خبرنگار مهر گفت: از کل جمعیت ثبت‌شده در این بازه زمانی ۱۰ روزه، ۱۵ هزار و ۴۹۲ نفر به عنوان مسافر ورودی گام به خاک کشور گذاشته‌اند و ۱۵ هزار و ۴۶ نفر نیز از طریق گیت‌های این پایانه به عنوان مسافر خروجی به سمت کشور همسایه عزیمت کرده‌اند.

وی جایگاه مواصلاتی پایانه مرزی خسروی را در هدایت زائران و مسافران راهبردی توصیف کرد و افزود: آمارهای به دست آمده گویای تمایل بالای هموطنان و بازرگانان برای انتخاب این مسیر ایمن است؛ به همین منظور تمام ظرفیت‌های لجستیکی و ناوگان ترابری منطقه برای روان‌سازی عبور و مرور و ارائه امکانات بهینه به مسافران در این شریان اصلی بسیج شده است.

سلیمی با اشاره به برنامه‌های ضربتی برای مهیا کردن ساختارهای رفاهی در آستانه رویداد پیاده‌روی اربعین تصریح کرد: عملیات متعددی در بخش بهسازی روکش آسفالت، تعریض معابر، ارتقای ابنیه فنی، ساماندهی مجتمع‌های خدماتی و افزایش فضاهای سایه‌بان و سرمایه‌گذاری‌های پشتیبانی در پایانه خسروی با جدیت در حال اجراست تا نقص‌های سنوات گذشته برطرف شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: با توجه به تعامل مستمر با سایر ارگان‌های خدمات‌رسان و استانداردهای پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود در مواکب و ایام پیش‌رو شاهد گسیل حجم گسترده‌ای از زوار سیدالشهدا (ع) از این شاهراه سنتی باشیم و تمهیدات لازم برای میزبانی روان و باکیفیت از کاروان‌های عتبات عالیات اندیشیده شده است.