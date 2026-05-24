علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات صورت‌گرفته در حوزه هوشمندسازی شبکه راه‌های مواصلاتی اظهار کرد: در راستای ارتقای انضباط ترافیکی، افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها و ثبت دقیق تخلفات حادثه‌ساز به‌ویژه سرعت غیرمجاز، ۱۴ سامانه جدید هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای اصلی استان راه‌اندازی شده و رسماً به شبکه یکپارچه نظارت تصویری پیوسته‌اند.

وی با اشاره به توسعه چشمگیر ابزارهای نظارتی در دولت سیزدهم افزود: با بهره‌برداری عملیاتی از این ۱۴ سامانه، مجموع سامانه‌های فعال ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به ۶۶ مورد ارتقا یافته است که این اقدام گامی بلند و راهبردی در راستای پایش هوشمند، به لحظه و برخط ترافیک جاده‌ای با بهره‌گیری از برترین فناوری‌های روز دنیا به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه به چشم‌انداز توسعه‌ای این اداره‌کل در سال جاری اشاره و تصریح کرد: در ادامه نهضت هوشمندسازی شریان‌های مواصلاتی غرب کشور، جانمایی و راه‌اندازی ۲۶ سامانه جدید ثبت تخلف عبور و مرور دیگر نیز در دستور کار جدی قرار گرفته است که در حال حاضر فرآیندهای فنی، زیرساختی و ابلاغی آن با شتاب در حال اجرا است.

سلیمی در پایان با تاکید بر نقش مستقیم سیستم‌های هوشمند در کاهش آمار سوانح رانندگی خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با تمام توان و بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی جاده‌ای در تلاش است تا با اعمال دقیق قانون، کنترل سرعت‌های بحرانی و آرام‌سازی ترافیک، زمینه سفری امن، ایمن و آرام را برای تمامی کاربران جاده‌ای، زائران عتبات عالیات و هم‌وطنان فراهم سازد.