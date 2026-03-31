به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید میدانی از گلزار شهدای رمضان، با اشاره به دستور استاندار لرستان برای ساماندهی گلزار شهدای رمضان اظهار داشت: عملیات اجرایی شامل محوطه‌سازی، کف‌سازی و احداث سایه‌بان در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز عملیات با مشارکت شهرداری و بنیاد شهید

وی با بیان اینکه این بازدید با حضور پرسنل شهرداری و بنیاد شهید انجام شده است، افزود: با تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مرتبط، پیش‌بینی می‌شود اقدامات مورد نیاز در مدت زمان یک هفته به اتمام برسد.

فرماندار خرم‌آباد ادامه داد: اکیپ‌های اجرایی با برنامه‌ریزی منسجم، روند بهسازی این مجموعه را با سرعت و دقت دنبال خواهند کرد.

تکریم شهدا، وظیفه‌ای همگانی

درمنان با تأکید بر جایگاه والای شهدا تصریح کرد: شهدا و خانواده‌های آنان نیازی به این اقدامات ندارند، چرا که آنان بزرگ‌ترین سرمایه خود را در راه نظام و وطن تقدیم کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز انجام می‌شود، در واقع ادای دینی از سوی مسئولان و مردم به مقام شامخ شهدا است.

تداوم خدمت به خانواده شهدا

فرماندار خرم‌آباد در پایان با تأکید بر استمرار این اقدامات گفت: خدمت به خانواده شهدا و پاسداشت یاد و نام آنان، یک مسئولیت همیشگی است و امیدواریم بتوانیم در این مسیر، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم.