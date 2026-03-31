  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

فرماندار خرم‌آباد: ساماندهی گلزار شهدای رمضان در دستور کار قرار گرفت

خرم‌آباد- فرماندار خرم‌آباد از آغاز عملیات ساماندهی گلزار شهدا خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهسازی محیط و تکریم مقام شهدا طی روزهای آینده اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید میدانی از گلزار شهدای رمضان، با اشاره به دستور استاندار لرستان برای ساماندهی گلزار شهدای رمضان اظهار داشت: عملیات اجرایی شامل محوطه‌سازی، کف‌سازی و احداث سایه‌بان در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز عملیات با مشارکت شهرداری و بنیاد شهید

وی با بیان اینکه این بازدید با حضور پرسنل شهرداری و بنیاد شهید انجام شده است، افزود: با تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مرتبط، پیش‌بینی می‌شود اقدامات مورد نیاز در مدت زمان یک هفته به اتمام برسد.

فرماندار خرم‌آباد ادامه داد: اکیپ‌های اجرایی با برنامه‌ریزی منسجم، روند بهسازی این مجموعه را با سرعت و دقت دنبال خواهند کرد.

تکریم شهدا، وظیفه‌ای همگانی

درمنان با تأکید بر جایگاه والای شهدا تصریح کرد: شهدا و خانواده‌های آنان نیازی به این اقدامات ندارند، چرا که آنان بزرگ‌ترین سرمایه خود را در راه نظام و وطن تقدیم کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز انجام می‌شود، در واقع ادای دینی از سوی مسئولان و مردم به مقام شامخ شهدا است.

تداوم خدمت به خانواده شهدا

فرماندار خرم‌آباد در پایان با تأکید بر استمرار این اقدامات گفت: خدمت به خانواده شهدا و پاسداشت یاد و نام آنان، یک مسئولیت همیشگی است و امیدواریم بتوانیم در این مسیر، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم.

کد مطلب 6788155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها