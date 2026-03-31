به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین محمودوند در ادامه رصد وضعیت فضاهای آموزشی استان و بررسی خسارات ناشی از حملات اخیر، به همراه فردین مرادی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان چگنی، از مدارس آسیب‌دیده این شهرستان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، وضعیت مدارس و مراکز آموزشی خسارت‌دیده به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و میزان آسیب‌ها ارزیابی شد.

آسیب به فضاهای آموزشی و ورزشی دانش‌آموزان

محمودوند در حاشیه بازدید از سالن ورزشی دبیرستان دخترانه حضرت معصومه (س) اظهار داشت: این سالن پیش از این محل فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان بود که متأسفانه در پی حملات اخیر، دچار آسیب‌های جدی شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ فضاهای آموزشی و تربیتی افزود: این‌گونه اقدامات نشان می‌دهد دشمن به هیچ‌یک از اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیست و حتی مراکز مرتبط با آموزش و نشاط دانش‌آموزان را نیز هدف قرار می‌دهد.

عزم جدی برای بازسازی مدارس

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر تداوم روند آموزش در استان، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بازسازی این مراکز آموزشی در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهد شد پس از پایان شرایط فعلی، این فضاها به‌صورت کامل و حتی بهتر از گذشته احیا شوند.

وی خاطرنشان کرد: جریان تعلیم و تربیت در کشور با قوت ادامه دارد و مدارس آسیب‌دیده نیز با همت مسئولان و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، به چرخه آموزش بازخواهند گشت.