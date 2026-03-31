به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ایرانی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اجتماع بزرگ بانوان لرستان برای خونخواهی رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: نشست برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمع عظیم بانوان استان با حضور مدیران و مسئولان برگزار شد تا زمینه نمایش اقتدار و حضور پرشور زنان لرستان فراهم شود.

وی با اشاره به نقش بانوان در تحولات اجتماعی و سیاسی، افزود: بانوان لرستان با حضور گسترده در این مراسم نشان خواهند داد که دشمنان، از جمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، هرگز قادر به تحقق اهداف خود در کشور نخواهند بود.

نقش تعیین‌کننده بانوان در صحنه‌های ملی

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با بیان اینکه زنان همواره در بزنگاه‌های تاریخی نقش‌آفرین بوده‌اند، عنوان کرد: هر زمان بانوان در صحنه حضور داشته‌اند، پیروزی در آن عرصه رقم خورده است؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس نیز شاهد نقش‌آفرینی مؤثر زنان بودیم.

ایرانی تصریح کرد: بانوان این استان با حفظ هویت، فرهنگ و اصالت خود، در این اجتماع نیز حضوری پررنگ خواهند داشت و پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را به نمایش خواهند گذاشت.

حضور همه اقشار بانوان در اجتماع بزرگ

وی با اشاره به گستردگی این مراسم، گفت: این تجمع با حضور اقشار مختلف بانوان از جمله ورزشکاران، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهیختگان و سایر گروه‌های اجتماعی برگزار می‌شود تا این بخش مهم از جامعه، همبستگی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دهند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان ادامه داد: این اجتماع با هدف تجدید بیعت با رهبری و تأکید بر استمرار مسیر انقلاب برگزار خواهد شد و بانوان استان بار دیگر وفاداری خود را به ارزش‌های نظام اعلام می‌کنند.

زمان برگزاری اجتماع بانوان لرستان

ایرانی در پایان خاطرنشان کرد: زمان برگزاری این اجتماع در نیمه دوم فروردین‌ماه سال جاری پیش‌بینی شده و جزئیات دقیق آن از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و صداوسیما اطلاع‌رسانی خواهد شد.