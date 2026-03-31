به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی انتشار برخی اخبار غیرمستند در فضای مجازی مبنی بر صدور دستور تخلیه فوری مرز بین‌المللی باشماق و یا برخی مناطق شهر، این ادعاها تکذیب می شود.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه دستوری برای تخلیه این گذرگاه مرزی صادر نشده است، افزود: تمامی فعالیت‌ها در مرز باشماق طبق روال عادی و در چارچوب ضوابط جاری در حال انجام است.

فرماندار مریوان با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی رعایت تمهیدات و احتیاطات لازم از سوی همه شهروندان ضروری است، اما خوشبختانه آرامش در شهرستان برقرار بوده و حفظ این آرامش نیازمند همکاری عمومی است.

وی انتشار شایعات را موجب تشویش اذهان عمومی دانست و خاطرنشان کرد: انتشار اخبار کذب و بی‌اساس، نظم روانی جامعه را مختل می‌کند و با افرادی که اقدام به شایعه‌پراکنی کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار مریوان در پایان از شهروندان خواست اخبار مرتبط را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کرده و از توجه به شایعات فضای مجازی خودداری کنند.