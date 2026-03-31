۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

دستگیری ۲ سارق سیم و کابل در شاهرود؛ اعتیاد انگیزه اصلی وقوع سرقت بود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار سیم و کابل برق در شهرستان خبر داد و گفت: اعتیاد و تهیه مواد مخدر انگیزه اصلی این سرقت‌ها بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب سه شنبه در بازدید مناطق جرم خیز شاهرود به پایش و نظارت مستمر پلیس به ویژه در ایام نوروز برای مقابله با سرقت خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام ایجاد آرامش و امنیت پایدار برای شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۲ بسیج مسئول بررسی پرونده شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه اقدامات فنی و پلیسی برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت ها به کار گرفته شد، اظهار داشت: ماحصل تحقیقات پلیس شناسایی سریع سارقان در کمترین زمان ممکن بود.

شائینی از دستگیری دو سارق سابقه دار در این عملیات خبر داد و تصریح کرد: انگیزه سارقان از وقوع این سرقت ها اعتیاد و تهیه مواد مخدر بوده است.

وی از اقرار سارقان به انجام ۱۸ فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق خبر داد و افزود: سارقان پس از تشکیل پرونده روانه زندان شدند.

کد مطلب 6788281

