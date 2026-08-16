به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی شاهرود، با اشاره به نقش مهم رسانهها در ارتقای امنیت شهرستان، اظهار کرد: همراهی رسانهها در فرهنگسازی، اطلاعرسانی و انعکاس دستاوردهای امنیتی اهمیت بسیاری دارد.
وی با اشاره به اقدامات پلیس شاهرود در برخورد با جرایم خشن، قاچاق و مواد مخدر، افزود: اطلاعرسانی صحیح و آگاهیبخشی به جامعه میتواند در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش هوشیاری شهروندان مؤثر باشد.
فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه در دوران جنگ شرایط خاصی بر جامعه حاکم بود، گفت: مأموران انتظامی با وجود سختیها و دشواریهای آن دوران، تلاش کردند امنیت پایدار را برای مردم شهرستان حفظ کنند.
شائینی با اشاره به افزایش دستگیری سارقان در شاهرود، اظهار کرد: مأموران انتظامی با تمام توان در برابر متخلفان ایستادهاند، اما در بسیاری از موارد، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی بهموقع میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم داشته باشد.
وی در تشریح یکی از نمونههای سرقت در واحدهای صنفی، گفت: اخیراً باندی متشکل از چند زن که با حضور در طلافروشیها اقدام به تعویض طلا با بدلیجات میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شاهرود افزود: اطلاعرسانی درباره شیوههای ارتکاب چنین جرایمی میتواند موجب افزایش هوشیاری کسبه و کاهش احتمال وقوع این موارد شود و رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند.
شائینی با بیان اینکه ۶۵ مالخر در شاهرود شناسایی و دستگیر شدهاند، خاطرنشان کرد: طرح مقابله با سارقان، بهویژه سارقان حرفهای و غیربومی، که از نظر عملیاتی نیز اقدام دشواری محسوب میشود، بهصورت جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی را نیازمند عزم و همکاری جمعی دانست و تأکید کرد: برخی مالخران و واحدهای صنفی متخلف علاوه بر مسائل مرتبط با خرید و فروش اموال مسروقه، با مشکلاتی از جمله مسائل بهداشتی و نداشتن مجوزهای قانونی نیز مواجه هستند که با همکاری دستگاههای ذیربط میتوان با فعالیت آنها مؤثرتر برخورد کرد.
فرمانده انتظامی شاهرود اعتیاد را یکی از عوامل مهم در وقوع سرقت در این شهرستان عنوان کرد و گفت: برخی افراد برای تأمین هزینههای اعتیاد خود بهصورت روزانه اقدام به سرقت میکنند.
شائینی همچنین با اشاره به راهاندازی کمپ نگهداری و ساماندهی معتادان متجاهر، اظهار کرد: فعالیت این مراکز میتواند به بازگشت بخشی از این افراد به زندگی عادی کمک کند، اما برای موفقیت در این زمینه به ورود و همکاری بهزیستی و سایر دستگاههای مسئول نیاز داریم.
وی تأکید کرد: تا زمانی که سایر دستگاههای مرتبط نیز بهصورت جدی وارد میدان نشوند، مقابله مؤثر و پایدار با این آسیب اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
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