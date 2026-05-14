  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

انجام ۵ رویداد پلیسی در شاهرود؛ متخلفان دستگیر شدند

انجام ۵ رویداد پلیسی در شاهرود؛ متخلفان دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از انجام پنج رویداد پلیسی طی شبانه روز گذشته در شاهرود خبر داد و گفت: با تیزبینی ماموران متخلفان همگی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از انجام پنج رویداد پلیسی در این شهر خبر داد و بیان کرد: از این تعداد دو مورد دستگیری سارق، دو مورد قاچاق و یک مورد حوزه پلیس فتا بوده است.

وی از کشف دو تن ریواس قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در کامیونت عبوری خبر داد و در ادامه افزود: متهم دستگیر و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود به کشف برنج قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال و دستگیری راننده کامیون به عنوان دیگر رویداد پلیسی اشاره کرد و بیان داشت: این کامیون عبوری از شرق کشور به سمت مرکز در حال حرکت بود.

شائینی از دستگیری دو سارق در شاهرود خبر داد و توضیح داد: در مورد اول سارق سیم و کابل با اقرار به پنج فقره سرقت روانه زندان شد و در سرقت دوم متهم با اقرار به ۱۲ فقره سرقت لوازم ساختمان های نیمه کاره به دام پلیس افتاد.

وی از بازگشت وجه شش میلیاردی یک شاکی در شاهرود خبر داد و افزود: ماموران با ترفندهای پلیسی توانستند وجه کلاهبرداری شده را به حساب مالباخته برگردانند.

کد مطلب 6829716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه