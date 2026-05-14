انجام ۵ رویداد پلیسی در شاهرود؛ متخلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از انجام پنج رویداد پلیسی در این شهر خبر داد و بیان کرد: از این تعداد دو مورد دستگیری سارق، دو مورد قاچاق و یک مورد حوزه پلیس فتا بوده است.

وی از کشف دو تن ریواس قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در کامیونت عبوری خبر داد و در ادامه افزود: متهم دستگیر و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود به کشف برنج قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال و دستگیری راننده کامیون به عنوان دیگر رویداد پلیسی اشاره کرد و بیان داشت: این کامیون عبوری از شرق کشور به سمت مرکز در حال حرکت بود.

شائینی از دستگیری دو سارق در شاهرود خبر داد و توضیح داد: در مورد اول سارق سیم و کابل با اقرار به پنج فقره سرقت روانه زندان شد و در سرقت دوم متهم با اقرار به ۱۲ فقره سرقت لوازم ساختمان های نیمه کاره به دام پلیس افتاد.

وی از بازگشت وجه شش میلیاردی یک شاکی در شاهرود خبر داد و افزود: ماموران با ترفندهای پلیسی توانستند وجه کلاهبرداری شده را به حساب مالباخته برگردانند.