۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

انتخاب نام رهبر شهید ایران برای یک نوزاد اندونزیایی

انتخاب نام رهبر شهید ایران برای یک نوزاد اندونزیایی

انتخاب نام رهبر شهید ایران برای یک نوزاد اندونزیایی توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده‌ای در کشور اندونزی نام نوزاد خود را «علی خامنه‌ای» گذاشتند. این نوزاد در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶ در استان ریاو متولد شد.

بر اساس این گزارش، محل زندگی خانواده این نوزاد روستای تیبون واقع در شهر کامپار عنوان شده است.

انتخاب این نام برای نوزاد اندونزیایی بازتاب‌هایی در میان کاربران فضای مجازی داشته و مورد توجه برخی مخاطبان قرار گرفته است. برخی کاربران با انتشار پیام‌هایی نوشتند: علی خامنه‌ای تکرار می‌شود، علی خامنه‌ای.

تعداد دیگری از کاربران نیز تاکید کردند: علی خامنه‌ای فقط متعلق به ایران نیست، بلکه در همه جای دنیا علی خامنه‌ای‌ها متولد می‌شوند.

همچنین گزارش شده که رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با قدردانی از این اقدام، این نام‌گذاری را نشانه‌ای از پیوندهای فرهنگی و معنوی میان ملت‌ها دانسته است.

انتخاب نام رهبر شهید ایران برای یک نوزاد اندونزیایی

انتخاب نام رهبر شهید ایران برای یک نوزاد اندونزیایی

