قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به علمای اهل سنت کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی رسمی، پیام حضرت آیت‌الله سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خطاب به علمای اهل‌سنت استان کردستان، توسط حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولیّ‌فقیه در استان، در جمعی از علمای برجسته این منطقه قرائت شد.

در آغاز این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با عرض سلام و احترام به حاضران، با اشاره به نقش تأثیرگذار علمای کردستان در مقاطع حساس، به‌ویژه در دوران موسوم به «جنگ تحمیلی رمضان»، اظهار کرد: علمای متعهد استان همواره در کنار مردم و نظام اسلامی ایستاده‌اند و این همراهی ارزشمند، همواره مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.