دستگیری عامل فروش گسترده VPN با عملیات پلیس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای سلسله اقدام های اطلاعاتی هدفمند و تخصصی، یکی از عوامل فعال در فروش گسترده VPN و ایجاد دسترسی‌های غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی در کل کشور و تسهیل ارتباط با شبکه های معاند، دستگیر شد.

وی افزود: این فرد تا کنون به فروش VPN به بیش از ۳۰۰ نفر عمده فروش دارای زیر شاخه های متعدد در استان‌های مختلف اعتراف کرده و دیگر فعالیت‌های این متهم تراکنش ۲۰ میلیارد ریالی از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون در نتیجه فروش vpn بوده که سایر فعالیت های متهم در حال بررسی‌های تکمیلی و نهایی است.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: پلیس در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی، با هرگونه اقدام مجرمانه در حوزه فضای مجازی برخورد قاطع و مستمر خواهد داشت و صیانت از امنیت و آرامش عمومی را مسئولیتی اساسی و توقف‌ناپذیر می‌داند.