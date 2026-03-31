نهادهای علمی بین المللی در محکومیت حمله به دانشگاههای ایران سکوت نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهیدبهشتی این‌ دانشگاه بیانیه ای در محکومیت تجاوز جنایت‌کارانه‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و حمله مستقیم به دانشکدگان فنی و مهندسی شهید عباسپور صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر ایت:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»

خانواده بزرگ دانشگاه شهید بهشتی، با اندوهی آمیخته به خشم و غیرت ملی، تجاوز آشکار، بزدلانه و جنایت‌کارانه‌ی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک پاک ایران اسلامی و حمله‌ی وحشیانه سپیده‌دم امروز، ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، به حریم مقدس دانشکدگان فنی و مهندسی شهید عباسپور را را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. این تجاوز، نه صرفاً تعرضی به مرزهای جغرافیایی، بلکه یورش به استقلال، امنیت و آینده‌ی یک ملت است؛ تجاوزی که بار دیگر چهره‌ی واقعی دشمنان این سرزمین را در برابر چشم جهانیان آشکار ساخت.

دشمنان این ملت، از میدان نبرد حقیقت و اقتدار چنان به هراس افتاده‌اند که این‌بار ذلت خود را با حمله به مراکز علمی و هدف قرار دادن دانشکدگان فنی و مهندسی شهید عباسپور پنهان می‌کنند. حمله به این مرکز و همچنین دانشگاه‌های «علم و صنعت ایران» و «صنعتی اصفهان»، جنایتی علیه علم، علیه عقل و علیه آینده است. آن‌ها می‌دانند کانون اصلی رشد صنعتی و موتور پرقدرت حرکت کشور به سمت خودکفایی، همین دانشگاه‌هاست؛ لذا با هدف قرار دادن حریم آموزش و اندیشه، جان آینده‌ی این سرزمین را نشانه رفته‌اند.

این جنایت به محیط دانشگاه محدود نماند؛ حمله به مراکز غیرنظامی، نشانه‌ی سقوط کامل اخلاقی متجاوزانی است که برای پیشبرد مقاصد شوم خود، از هر مرز اخلاقی و قانونی عبور کرده‌اند. آنان که کتابخانه، کارگاه، بیمارستان و مدرسه را هدف می‌گیرند، نه در پی جنگ، که در پی ویرانی‌اند؛ اما غافل از آنند که این شعله‌های کین، تنها عزم ما را برای ادامه دادن راه شهدای دانشگاه استوارتر می‌سازد.

دانشگاه شهید بهشتی اعلام می‌دارد که این جنایت‌ها نه‌تنها اراده‌ی جامعه‌ی علمی ایران را درهم نخواهد شکست، بلکه نقشی اساسی در تقویت روحیه و ایجاد انگیزه در نسل جوان و پرتلاش کشور ایفا خواهد کرد. آنان که گمان کرده‌اند با بمب و آتش می‌توانند چراغ علم را در در مراکز علمی خاموش کنند، هنوز عظمت ایمان و استقامت این ملت را نشناخته‌اند.

ما با صدایی رسا اعلام می‌کنیم؛ تجاوز به ایران، تجاوز به حقیقت و حمله به دانشگاه، حمله به آینده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که این ملت در برابر ظلم سکوت نخواهد کرد و جامعه دانشگاهی از انجام مسئولیت و تعهدات خود عقب نخواهد نشست.

از سازمان ملل متحد، یونسکو و نهادهای بین‌المللی انتظار می‌رود که از این سکوت مرگبار بیرون آیند و با محکومیت صریح تخریب مراکز علمی و آموزشی، در برابر عادی‌سازی تجاوز و جنایت بایستند. تاریخ، سکوت امروز آنان را فراموش نخواهد کرد.

ایران عزیز، با اتکا به ایمان، علم و مقاومت، از این پیچ تاریخی نیز سربلند خواهد گذشت؛ و دانشگاه شهید بهشتی و مراکز علمی این سرزمین همچنان سنگر روشن حقیقت، امید و اقتدار ملی باقی خواهد ماند.