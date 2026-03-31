به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خرمآباد امروز سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ با خانواده سه شهید والامقام جنگ رمضان دیدار کرد.
در این دیدار، وی با خانواده شهیدان «امیرحسین دریکوند»، «امیر زارعی بهاروند» و «حسین رسولی بهاروند» که در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند، گفتوگو و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.
تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای شهدا
رئیس بنیاد شهید خرمآباد در این دیدار با گرامیداشت مقام شامخ شهدا، خانوادههای آنان را سرمایههای معنوی ایران اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم و حمایت مستمر از این خانوادهها تأکید کرد.
وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، پشتوانه اقتدار کشور و عامل ماندگاری ایران اسلامی است و خانوادههای شهدا نقش مهمی در ترویج این فرهنگ ارزشمند دارند.
در ادامه این دیدار، بر ادامه مسیر شهدا و پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید شد.
در این دیدار صمیمانه، مسئولان بنیاد شهید ضمن ابراز همدردی با خانوادههای معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.
بنابراین گزارش؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان دیدارها با خانواده معظم شهدا را با جدیت بیشتری دنبال میکند.
