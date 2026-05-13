آئین «سلام شهید» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین «سلام شهید» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، با حضور خانواده‌های معظم این شهیدان والامقام و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، به پاس بزرگداشت مقام شامخ شهدای جنگ رمضان و تکریم صبر و استقامت خانواده‌های معزز آنان برپا شد.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در ابتدای این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت اسلام و تمام شهدا به خصوص شهدای جنگ رمضان، گفت: ما اعتقاد داریم که مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا تجلیل از استقامت، ایثار و فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی است. ما وظیفه داریم تا راه شهدا را ادامه دهیم زیرا راه شهدا راه تمدن ساز انقلاب است و هیچ گاه گم نخواهد شد.

وی اضافه کرد: در تهران بزرگ بیش از ۵۰ خانواده چند شهیدی داریم که عزیزان خود را از دست داده‌اند و افتخار ما خدمت به این عزیزان است و طی این مدت در منازل بسیاری از آنها حضور پیدا کرده‌ایم، زیرا این اقدامات مانند عبادت است و اعتقاد داریم تنها کسی که می‌تواند مزد خانواده شهدا را بدهد، خدای مهربان است.