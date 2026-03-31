آغاز کشت نشایی محصولات زراعی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور روز سه شنبه با اشاره به سیاستهای جدید بخش کشاورزی به رسانهها گفت: توسعه کشت نشایی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و این رویکرد با هدف افزایش بهرهوری، تسریع در فرآیند تولید و مدیریت منابع آبی دنبال میشود.
وی افزود: در این روش، بذر محصولات زراعی حدود یک ماه پیش از زمان کشت اصلی در محیطهای کنترلشده مانند خزانه یا گلخانه کشت میشود و بخشی از دوره رشد خود را در شرایطی با نور و دمای کنترلشده سپری میکند.
انتقال نشاهای مقاوم به زمین اصلی
مدیر زراعت لرستان ادامه داد: پس از فراهم شدن شرایط مناسب محیطی، گیاهچههای سالم و قوی که دارای سه تا چهار برگ هستند به زمین اصلی منتقل میشوند تا ادامه رشد خود را در مزرعه طی کنند.
محمدیپور هدف اصلی کشت نشایی را تسریع فرآیند تولید و عرضه زودتر محصول به بازار مصرف عنوان کرد و گفت: این روش علاوه بر افزایش سرعت تولید، کیفیت گیاه و یکنواختی محصول را نیز بهبود میبخشد.
سهم بالای کشت نشایی در سبزی و صیفی لرستان
وی با اشاره به وضعیت اجرای این روش در استان اظهار داشت: در لرستان بیش از ۹۰ درصد محصولات سبزی و صیفی شامل پیاز، گوجهفرنگی، بادمجان، فلفل، هندوانه و سایر محصولات به صورت نشایی کشت شده و پس از انتقال به زمین اصلی، عمدتاً با سیستم آبیاری تیپ آبیاری میشوند.
مزایای اقتصادی و زیستمحیطی کشت نشایی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تشریح مزایای این روش گفت: کاهش دفعات آبیاری، افزایش عملکرد و کیفیت محصول، استفاده بهینه از خاک و نهادههای کشاورزی، کاهش خسارات ناشی از عوامل خسارتزا و مقابله با اثرات خشکسالی و گرما از مهمترین مزایای کشت نشایی است.
عملکرد سال گذشته و الگوی کشت در استان
محمدیپور در ادامه به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت محصولات سبزی و صیفی به روش نشایی قرار گرفت که بخش عمده آن مربوط به پیاز با یک هزار و ۳۸۷ هکتار و گوجهفرنگی با یک هزار و ۹۸ هکتار بوده است.
وی افزود: سایر محصولات کشتشده به این روش شامل هندوانه، کرفس، کلم، فلفل، خیار، بادمجان، کدو و کاهو بوده است.
حرکت به سمت کشاورزی نوین و الگوهای ترویجی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان اصلاح روشهای سنتی کشاورزی را ضرورتی اجتنابناپذیر در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: با هدف آشنایی کشاورزان با مزایای کشت نشایی و توسعه آن به سایر محصولات، اجرای مزارع الگویی در دستور کار مدیریت زراعت استان قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای ارتقای بهرهوری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما