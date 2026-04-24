برداشت ۱.۵ تن بلوبری از باغات نور

علی غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش توجه به کشت محصولات نوین، اظهار کرد: در سال زراعی جاری حدود ۴.۸ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت بلوبری اختصاص یافته است که نشان‌دهنده روندی پایدار در توسعه این محصول است.

غفاری با بیان اینکه بلوبری از میوه‌های مغذی و سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین C و K و عناصر معدنی است، افزود: این میوه علاوه بر مصرف خوراکی، در صنایع دارویی و غذایی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد و به دلیل خواص ترمیم‌کنندگی، در بهبود برخی مشکلات پوستی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب شهرستان نور برای کشت این محصول ادامه داد: بلوبری گیاهی سازگار با مناطق مرطوب و نسبتاً سرد است و شرایط آب‌وهوایی این منطقه بستر مناسبی برای توسعه آن فراهم کرده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور زمان برداشت این محصول را از تیرماه تا شهریورماه عنوان کرد و گفت: بلوبری معمولاً از سال سوم پس از کاشت به مرحله باردهی اقتصادی می‌رسد.

وی متوسط عملکرد این محصول را حدود ۳.۵ تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: استفاده از نهال‌های استاندارد، رعایت اصول فنی و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی نقش مهمی در افزایش تولید دارد.

غفاری در پایان تأکید کرد: توسعه کشت محصولات خاصی مانند بلوبری می‌تواند علاوه بر تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی، زمینه‌ساز افزایش درآمد باغداران منطقه شود.