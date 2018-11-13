انتقال ۴۰ درصد عرشه پل چهارم بشار به استان/اتصال پل به منطقه سروک

نستهن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پل چهارم بشار از پروژه های مهم و زیربنایی شهر یاسوج محسوب می شود و هدفگذاری برای تکمیل بخش های مختلف آن انجام شده است.

مقدم با بیان اینکه پروژه پل چهارم بشار در سال ۹۴ استارت خورد، ابراز داشت: این پروژه در سه بازه زمانی که مجموعا به یکسال می رسید، بنا بر دلایلی مانند عدم تامین اعتبار و مشکلات دیگر متوقف و با پیشرفت ۳۰ درصدی تا شهریور ۹۶ همراه بود.

شهردار یاسوج گفت: در یکسال گذشته بازدیدهای مختلفی توسط مسئولین به ویژه در حوزه معاونت عمرانی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت و شهرداری نیز با تمام توان خود فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: با تحقق تامین اعتبار از طریق سازمان مدیریت، پیشرفت فیزیکی این پروژه قریب به ۶۰ درصد رسیده است.

مقدم با بیان اینکه این پروژه اتصال چند نقطه به شهر را محقق می کند، عنوان داشت: خروجی پل از سمت ساحلی اتصال به بلوار رجا را محقق می کند و از سمت دیگر اتصال به منطقه سروک و نجف آباد را خواهیم داشت.

شهردار یاسوج با تاکید بر اعتبار ۱۸ میلیارد تومانی پروژه، عنوان داشت: این پروژه نقش موثری در ارتقای پدافند غیر عامل شهری خواهد داشت و از طرف دیگر توسعه ترافیکی، بهبود مسیر تردد به سمت بیمارستان امام سجاد(ع) و اتصال ارتباطی بهتر چند نقطه به شهر را عملیاتی می کند.

مقدم گفت: همچنین اتصال پل چهارم به منطقه سروک به طول ۱۵۰۰ متر آغاز شده است و اعتباری قریب به شش میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

مقدم با تاکید بر اجرای پروژه های زیرساختی در شهر یاسوج، عنوان داشت: تحقق پروژه هایی مانند پل چهارم بشار نقش موثری در توسعه زیرساخت های شهری دارند.

وی افزود: سازه این پل در حال حاضر پیشرفت ۹۰ درصدی داشته و عملیات ساخت در بخش های مختلف ادامه دارد.