حمله به دانشگاه؛ از اختلال ادراکی دشمن تا فشار ناشی از شکست در جنگ

دکتر محمد جواد سلمانپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و معاون سابق بین‌الملل سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر، حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به دانشگاه‌ها و مراکز علمی را محکوم کرد.

وی افزود: آمریکا و اسراییل در جنگ رمضان نه تنها اخلاق، قواعد و حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه را زیر پا گذاشتند، بلکه دچار نوعی اختلال ادراکی و رفتاری در جنگ شده اند. به همین علت دست به جنایتی هولناک می‌زنند که پس از آن ناچار می‌شوند در برخی جنایت‌های خود راه انکار و در برخی دیگر به گردن دیگری انداختن را پیشه کنند.

سلمانپور با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا در قتل عام، بلکه نسل کشی ۱۷۰ کودک معصوم مینابی، ابتدا راه انکار در پیش گرفتند و به گردن ایران انداختند. زدن آب شیرین کن ایران را هر یک از امریکا و اسراییل به گردن دیگری انداخت. این نشان می‌دهد نه تنها اخلاق و قواعد حقوق بین الملل و حقوق انسانی را زیر پا گذاشتند، بلکه دچار اختلال ادراکی در محاسبات جنگی شده‌اند.

وی تصریح کرد: یکی از این نوع جنایات، حمله به مراکز علم، تحقیق و پژوهش و دانشگاه‌ها است. در حالیکه مراکز علم سنجی و مراکز علمی امریکایی و اسرائیلی با برگزاری انتخاب دانشمندان یک درصد و دو درصد و یا رتبه بندی دانشگاه‌ها و امتیاز بندی مجلات دانشگاهی و مقالات در صدد هستند که به دنیا القا کنند که برای دانشگاه، دانش و دانشمند ارزش قایل هستند، امروز بر خلاف این ادعا مزدورانه، به مراکز علمی و دانشگاهی ایران حمله ور شده‌اند.

وی افزود: تا کنون به بیش از ۲۰ دانشگاه و مراکز علمی حمله وحشیانه شده و دانشگاه‌ علم و صنعت، تهران، اصفهان، هنر، ارومیه، صنعتی جندی‌شاپور، ایلام، ملایر، خلیج فارس بوشهر، علوم دریایی چابهار و خرمشهر، ملی مهارت، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و برخی سازمان‌های علمی بمباران شده‌اند.

معاون بین الملل سابق سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: توجه به اینکه امریکا و اسراییل از چنین جنایاتی علیه دانش، دانشمند و دانشگاه چه اهدافی دارند، بسیار مهم است و به اعتقاد بنده چهار علت اساسی برای این جنایت می‌توان برشمرد.

وی ادامه داد: علت اول، اشتباه محاسباتی و اختلال در دستگاه ادراکی جنگی امریکا و اسراییل است. لازم به یادآوری است که اساس این جنگ، از روز نخست اشتباه محاسباتی چند جانبه دشمن بود و دلیل روشن این اشتباه محاسباتی، تغییر مکرر اهداف و راهبردهای ترامپ و سرگشتگی او است.

سلمانپور گفت: امروز بسیاری از تحلیلگران نظامی و سیاسی و رسانه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که امریکا راهبرد مشخص برای ادامه و خروج از جنگ ندارد. این سرگشتگی ناشی از اشتباه محاسباتی در ورود به اصل جنگ و در ادامه در مراحل و اقدامات مختلف جنگ، از جمله حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است.

وی افزود: اسراییل و امریکا اینگونه محاسبه کردند که با زدن دانشگاه، علم و تحقیق را در کشور متوقف می‌نمایند و روحیه یاس و ترس در اساتید و دانشجویان ایجاد کرده تا از حضور در دانشگاه و ادامه مسیر علمی و همچنین حضور در میدان و خیابان خودداری کنند.

سلمانپور اظهار داشت: علت دوم حمله جنایتکارانه به دانشگاه و مراکز علمی، مبتنی بر راهبردی است که اسراییل از سال‌ها قبل در مقابله با ایران ترسیم کرده بود. اسراییل تهدید ایران را خطری وجودی برای خود می‌داند و پیشرفت علمی ایران را مانع راهبرد ژئوپلیتیکی خود تلقی می‌کند.

وی ادامه داد: از نظر اسراییل، مهمترین قدرت و اقتدار ایران پس از اتکای به خدا و حضور مردم، دانش و فناوری است که دانشگاه و دانشمندان و مراکز تحقیقاتی مرکز تولید این قدرت هستند، لذا در این مرحله از جنگ متعرض دانشگاه‌ها شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دلیل سوم این است که امریکا و اسراییل به دنبال از بین بردن قدرت هسته‌ای، موشکی، ماهواره‌ای و زیرساخت‌های مرتبط با آن هستند و به همین جهت بیشتر به دانشگاه‌های صنعتی و مراکز علمی صنعتی حمله کرده‌اند.

وی افزود: دلیل دیگر، یک عامل روانی است که نشان‌دهنده استیصال و فشار ناشی از شکست و یاس امریکا و اسراییل می‌باشد.

سلمانپور گفت: در حقیقت از روز بیست و پنجم جنگ رمضان، آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی به اهداف خود نرسیده و در وضعیت دشواری قرار گرفته است. ایران مانند تیم فوتبالی است که از حریف دو هیچ جلو افتاده و با مدیریت زمان، شرایط را کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: امریکا در این شرایط به هر اقدامی دست می‌زند تا نتیجه را جبران کند و این فشار روحی باعث شده که منشا شکست خود را در دانش، دانشمندان و دانشگاه‌ها جستجو کرده و آنها را هدف قرار دهد.

وی تصریح کرد: ارتش و سپاه اولین اقدام بازدارنده مبتنی بر اصل «چشم در برابر چشم» را انجام داده و دانشگاه‌های امریکایی منطقه و درون اسراییل راهدف قرار دادند.

این عضو هیئت علمی تأکید کرد: دیپلماسی علمی باید مکمل میدان شود و با نامه‌نگاری، گفتگو و تماس با مجامع علمی و دانشگاهی جهان، این حملات محکوم شود تا از تبدیل شدن آن به یک رویه خطرناک در جنگ‌ها جلوگیری شود.

وی در پایان گفت: همه دنیا می‌دانند که مراکزی مانند دانشگاه‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، خوابگاه‌ها و بیمارستان‌ها در جنگ نقشی ندارند و باید در امان باشند.