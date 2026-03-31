شهیدی که برادرش را به آرزویش رساند

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال جدید مبنی بر دیدارهای سال نو مردم با خانواده شهدای هر محله، معاونان و اعضای دفتر حفط و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و جمعی از مسئولان در منزل شهیدان حاج جابر و محمدجعفر بیات حضور یافتند.

حجت‌الاسلام رضا جوکار امام جمعه پاکدشت گفت: پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا مایه دلگرمی ما هستند؛ ما در پاکدشت خانواده پنج شهید، سه شهید، بیست خانواده دو شهید داریم.حاج جابر که در جنگ دوازده روزه و شهید محمدجعفر در جنگ رمضان شهید شدند.

وی ادامه داد: پدرشهیدان بیات با تاکسی پراید، امرار معاش می‌کند و با خود عهد بسته است تا چهلم شهید محمدجعفر، مسافر صلواتی سوار ماشینش کند.

امام جمعه پاکدشت گفت: در جنگ رمضان در پاکدشت ۱۵ شهید داریم که البته با شهدای پردیسان قم ۲۰ شهید هستند که باهم شهید شدند. این شهدا مربوط به سرهنگ شهید مهدی است که در کرمانشاه سرهنگ هوافضا بود؛ یک روز به او گفتند که یک ماه بیشتر می‌شود به خانه نرفته‌ای. او ساعت یک و نیم شب به خانه بر می‌گردد و در نهایت خانه اش را می زنند که در این اصابت چهارخانواده باهم ۲۰ نفر شهید می شوند.

ما بیشتر عزادار حضرت آقا هستیم

در ادامه عباس بیات پدر شهیدان محمدجعفر و جابر بیات گفت: محمدجعفر در همین جنگ رمضان و جابر در جنگ ۱۲ روزه شهید شدند.

وی افزود: ما همه مدیون خون شهدا هستیم. بچه که بودم همیشه پای منبر می‌نشستم. پدرم به لحاظ مالی وضعیت مناسبی نداشت و قسمت نشد که در حوزه علمیه درس بخوانم.

پدر شهید محمدجعفر بیات گفت: اوایل جنگ گروهی از بسیجیان به من گفتند که در سپاه ثبت‌نام کن و در بخش فنی فعالیت‌هایی را انجام بده اما گفتم که لیاقت پوشیدن لباس سبز سپاه را ندارم. یعنی آن را در حد و توان خودم ندیدم.

وی ادامه داد: از کودکی به لباس روحانیت علاقمند بودم. هم‌اکنون در این سن هم زمانی که روحانی می بینم، برای سلامتی‌اش صلوات می‌فرستم زیرا آن‌ها لباس پیامبر(ص) را بر تن دارند.

بیات گفت: خدا به ما لطف داشت تا قطره‌ای از خون خروشان دریا باشیم. زمانی که خبر شهادت جابر را برای‌مان آوردند، همسرم گریه کرد به او گفت رفتنش گریه ندارد، جای او بهترین است. البته که اولاد آدم و رفتنش سخت است اما آرامش دارم.

وی افزود: زمانی که جابر را در داخل خاک گذاشتم، محمدجعفر در مأموریت بود و خودش را رساند. او مرا به بیرون آورد و خودش برادرش را داخل خاک گذاشت و دیگر نمی‌دانم در گوش برادرش چه گفت که حالا ۹ ماه او هم شهید شد.

پدر شهیدان بیات گفت: ۹ ماه کنار قبر جابر خالی بود و هر بار می‌رفتیم، می‌گفت اینجا جای من است که در نهایت هم برای او شد.

وی یادآور شد: روزی که رادیو خبر شهادت حضرت آقا را اعلام کردند، سرکار بودم و بسیار گریه کردم. زمانی که خبر شهادت جعفر را برایم آوردند، گفتم ای کاش پیش از حضرت آقا شهید می‌شدی تا داغدارش نمی‌شدیم. ما بیشتر عزادار ایشان هستیم.

بیات گفت: همه ما روزی از دنیا می‌رویم و شهادت یک مرگ فاخر است. اگر قسمت باشید، شهید می‌شویم در هر نقطه‌ای که باشیم.

دل خانواده شهدا تنها با ظهور آقا امام زمان(عج) آرام می‌شود

در ادامه رقیه قاضی خانی همسر شهید محمد جعفر بیات گفت: زندگی شهید محمدجعفر بیات به گونه‌ای بود که امکان عکس‌گرفتن یا برقراری مکالمات با او وجود نداشت، زیرا مکالمات شنود می‌شدند.

وی افزود: شهادت دوستانش برای او بسیار سنگین بود و همین موضوع باعث شده بود که خود نیز آرزوی شهادت داشته باشد. او برای دوستانش از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد. هنگامی که دو نفر از هم‌رزمانش به شهادت رسیدند، تا زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر آنان به خانه بازنگشت. زمانی که پس از پایان کارها به منزل آمد، به‌شدت اندوهگین بود و با ناراحتی می‌گفت من هم باید شهید شوم.

همسر شهید محمد جعفر بیات گفت: در جریان جنگ دوازده‌روزه، هنوز قدم به خانه نگذاشته، دوباره عازم مأموریت می‌شد. همیشه از ما می‌خواست برای شهادتش دعا کنیم و می‌گفت دوستانم شهید شده‌اند، من هم باید شهید شوم.

وی ادامه داد: روزی در خانه پدری‌ام جمع بودیم که متوجه حالت ناخوشایند او شدم. نیمه‌شب به بهشت زهرا بر سر مزار برادرش، شهید حاج جابر بیات که در جنگ دوازده‌روزه به شهادت رسیده بود، رفت. وقتی علت را پرسیدم، گفت وقتی جمع خانواده شما را دیدم، دلم برای برادرم تنگ شد.

قاضی‌خانی گفت: مادرشان همیشه آرزو می‌کرد فرزندانش در سال‌های پایانی عمر به شهادت برسند، اما محمدجعفر معتقد بود شهادت در جوانی زیباتر است. او همیشه از ما می‌خواست که برایش روضه حضرت علی‌اکبر(ع) بگذاریم، برایش گریه نکنیم و لباس سیاه نپوشیم.

همسر شهید محمد جعفر بیات در پایان گفت: امیدوارم با ظهور امام زمان(عج)، دل خانواده‌های شهدا آرام گیرد و خون شهیدان زمینه‌ساز این ظهور باشد.

در ادامه معاونان و اعضای دفتر حفط و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و جمعی از مسئولان به صورت کوتاه صحبت‌هایی با خانواده شهید محمدجعفر بیات داشتند.

در پایان یکی از حاضران دقایقی را به ذکر مصیبت برای آرامش خانواده شهیدان بیات پرداخت.