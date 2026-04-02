به گزارش خبرنگار مهر، میدان انقلاب در روزهای اخیر به یکی از پرترددترین نقاط شهر تبدیل شده است. فضایی که مردم برای اعلام همراهی، همدلی و حمایت از نیروهای نظامی که درگیر جنگ ناعادلانه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، در آن گرد هم می‌آیند.

از ساعات اولیه شب تا نیمه‌های شب، میدان و خیابان‌های منتهی به آن مملو از جمعیتی است که با در دست داشتن پرچم‌های ایران، پلاکاردهایی با مضامین مختلف و سر دادن شعارهای حمایتی، حضور خود را به نمایش می‌گذارند. این روزها چهره میدان بیش از هر زمان دیگری به صحنه‌ای شبیه شده که در آن احساسات جمعی، همبستگی اجتماعی و نوعی مشارکت مدنی در کنار هم دیده می‌شود.

صدای طبل‌های گروه‌های مختلف، تک‌بیت‌هایی که میان مردم دست‌به‌دست می‌شود، و موجی که از حرکت جمعیت شکل می‌گیرد، فضای پرهیجان و پرتب‌وتابی به میدان داده است. خیابان انقلاب در مسیر شرق به غرب، تا حوالی دانشگاه تهران، شاهد حضور انبوه خانواده‌ها، جوانان، سالمندان و حتی کودکانی است که همراه والدین خود در این تجمع حضور دارند. در میان این جمعیت، افراد زیادی دیده می‌شوند که پرچم در دست گرفته‌اند و برخی نیز تصاویری از جوان‌ترین رهبر انقلاب، رهبر شهید و سرداران شهید کشوری را به همراه دارند.

اما در میان همه این فضای پرهیجان و ازدحام، حضور یک وسیله نقلیه غیرمنتظره توجه بسیاری را به خود جلب کرد: یک ماشین عروس سفیدرنگ که آرام‌آرام به‌سمت میدان در حال حرکت بود.

تزئینات ماشین، شامل ریسه‌های گل، روبان‌های سفید و چراغ‌های کوچک تزئینی، در تضاد کامل با فضای پرهیجان و جدی میدان قرار داشت؛ همین تضاد چشمگیر موجب شد رهگذران و حاضران با تعجب و کنجکاوی به آن نگاه کنند.

ماشین به‌دلیل حجم جمعیت با سرعتی بسیار کم پیش می‌رفت. در قسمت جلوی خودرو، تصویر بزرگی از آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر انقلاب نصب شده بود. تصویری که نشان می‌داد عروس و داماد قصد دارند حضور خود را در این فضای عمومی به شکلی نمادین به مردم اعلام کنند. از پنجره‌های باز خودرو، صدای موسیقی حماسی که این روزها بسیار موردتوجه مردم است شنیده می‌شد.

مردم با دیدن این صحنه واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. برخی با لبخند به خودرو نگاه می‌کردند و برای آن‌ها دست تکان می‌دادند. عده‌ای گوشی‌های خود را بالا آورده و مشغول فیلم‌برداری از حضور این ماشین عروس در میدان شدند. برخی دیگر، با ایجاد مسیر کوتاهی در میان جمعیت، به خودرو امکان دادند تا بتواند جلوتر برود. چند نفر نیز به سمت ماشین رفته و به تازه‌عروس و داماد تبریک گفتند. تبریکی که در میانه فضایی پرتنش، نوعی یادآوری بر تداوم زندگی عادی و جریان امید در جامعه بود.

راننده خودرو که از قضا داماد نیز بود، در پاسخ به پرسش رهگذران توضیح می‌داد که حضورشان در میدان کاملاً ارادی و آگاهانه بوده است. او می‌گفت که تصمیم گرفته‌اند روز عروسی را در میان مردم و در فضایی که این روزها به یکی از مهم‌ترین محل‌های تجمع در شهر تبدیل شده، سپری کنند تا «صدای شادی‌شان» را با مردم تقسیم کنند.

لحظه‌ای که ماشین عروس وارد محدوده اصلی میدان شد، جمعیت به‌طور خودجوش برای چند ثانیه راه باز کرد. برخی از مردم با تشویق یا بیان جملاتی دوستانه، این زاویه انسانی و متفاوت را در میانه فضای پرتنش به نمایش گذاشتند. فضای میدان برای دقایقی رنگ و بوی شادمانی بگیرد.

حضور ماشین عروس در فاصله‌ای کوتاه به سوژه اصلی ثبت و ضبط مردم تبدیل شد. بسیاری با لبخند می‌گفتند که «زندگی حتی در سخت‌ترین روزها هم جریان دارد» یا «گاهی یک لبخند ساده می‌تواند فضای سنگین را تغییر دهد». این واکنش‌ها نشان می‌داد که مردم چطور در کنار همه مشغله‌ها و نگرانی‌هایی که این روزها با آن روبه‌رو هستند، همچنان به دنبال امید، همبستگی و چیزهایی هستند که آن‌ها را به زندگی روزمره پیوند می‌دهد.