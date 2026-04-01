انفجار در کویت و بحرین/ مخازن سوخت در فرودگاه کویت هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مطابق این ادعا هدف قرار دادن مخازن سوخت در فرودگاه بین المللی کویت به آتش سوزی بزرگ منجر شده است.

بر اساس این گزارش، تیم های اورژانس در محل حضور یافته و بر اساس گزارش های اولیه، حادثه شامل خسارت مادی و بدون آسیب جانی است.

به گزارش منابع خبری، بیش از ۸ انفجار شدید، تاسیسات و پایگاه‌های آمریکایی در بحرین را لرزاند.

بر اساس این گزارش، از جمله اهدافی که طی ساعت گذشته در بحرین مورد اصابت قرار گرفته، تاسیسات پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه "الضلع"، تاسیساتی در منطقه سار و منطقه الصخیر است که جُملگی میزبان نیروها و تجهیزات آمریکاست.

به دنبال وقوع این انفجارها، آژیرهای خطر به صدا درآمدند و از ساکنان خواسته شد که به پناهگاه بروند.

وزارت کشور بحرین با اعلام به صدا درآمدن آژیرها، از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند.