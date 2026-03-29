دور جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از جبهه داخلی این رژیم از شلیک دور جدید موشک‌های ایرانی به سمت جنوب سرزمین های اشغالی خبر دادند.

بر اساس اعلام منابع صهیونیستی در پی حملات موشکی جدید ایران آژیرهای خطر در منطقه النقب به صدا درآمد.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که این حمله، سومین دور حملات ایران به جنوب سرزمین های اشغالی طی ۴ ساعت اخیر است.

در همین رابطه منابع صهیونیستی اعلام کردند که حمله ساعتی پیش ایران به منطقه بئر السبع توسط یک موشک بارشی انجام شد که به چندین مکان خسارت وارد کرد.

بر اساس این گزارش ۳۴ تیم آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در منطقه صنعتی بئر السبع هستند.در پی اصابت یک موشک ایرانی به کارخانه مهم پتروشیمی در منطقه النقب در جنوب سرزمین های اشغالی، تیم‌های آتش‌نشانی رژیم صهیونیستی در حال مقابله با نشت مواد خطرناک در منطقه «نئوت حوفاف» در جنوب سرزمین های اشغالی هستند.

بر اساس این گزارش جاده‌ها در منطقه رمات حوفاف بسته شده‌اند و کارگران و همچنین برخی از ساکنان که در اطراف این منطقه صنعتی زندگی می‌کنند، تخلیه شده‌اند.

مسئولان صهیونیست اعلام کرده اند که ساکنان منطقه نئوت حوفاف باید در خانه‌های خود بمانند و پنجره‌ها را ببندند.

هدف قرار دادن یک کارخانه مواد شیمیایی در بئرالسبع توسط ایران پس از حملات متمرکز در جنوب سرزمین های اشغالی صورت گرفت. حملات ایران همچنین بر مواضعی در شمال سرزمین های اشغالی و بندر حیفا که حاوی ایستگاه‌های حیاتی سوخت و نفت است، نیز متمرکز بود.

آمریکا و اسرائیل پیش از این، مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی و زیرساختی ایران، از جمله کارخانه‌های فولاد و سیمان و تأسیسات انرژی هسته‌ای را هدف قرار داده بودند که یک اقدام به شدت تنش آفرین به شمار می رود.