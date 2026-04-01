باقری: شکست برای ملت ایران راه ندارد؛ هیئات مذهبی در میدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری شامگاه سهشنبه در جمع روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان در بابلسر افزود: شکست برای ملت ایران هیچگاه ممکن نخواهد بود.
باقری در این نشست گفت: شکست در برابر ملت ایران راه ندارد. ما سلاح اللهاکبر را در اختیار داریم و دشمنان در برابر این سلاح عاجزند. مردم و ملت امام حسین (ع) پیروزی را در میدان خواهند داشت.
وی افزود: حضور در خیابانها و میدانهای جنگ، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان است. ما هیچگاه از ادامه راه امام و شهیدان عقبنشینی نخواهیم کرد و با لبیک به امام حسین (ع)، این مسیر را ادامه خواهیم داد.
باقری با اشاره به نقش روحانیون در انقلاب اسلامی و در برهه کنونی، اظهار داشت: روحانیون پرچمداران قیام انقلاب اسلامی بوده و در این مقطع حساس هم به عنوان راهنما و هادی در صف اول حمایت از نظام قرار دارند و هیئات مذهبی و تشکلها باید در کنار مرجعیت و هدایت روحانیت از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کرده و با اطاعت از ولی فقیه، دشمنشناسی و زمانشناسی را در پیش بگیرند.
وی همچنین به نقش محوری هیئات مذهبی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: هیئات با نشانهای خود همچون پرچم، علم، و سربندهای یا حسین، یا مهدی، یا زهرا در میدانهای اجتماعات خیابانی حضور دارند و باید در این مسیر همچنان ثابتقدم و مقاوم بمانند.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزش پشتیبانی جنگ همچنین افزود: هیئات مذهبی در دیار علویان، مازندران قهرمان، با اجرای طرحها و پویشهای ملی در جهت تقویت دستاوردهای انقلاب اسلامی ادامه خواهند داد. طرح ملی پرچمداران خیمه مقاومت که از قیام اباعبدالله (ع) نشأت گرفته است، در شهرستانها بهطور فعال اجرا و عملیاتی شده است.
باقری در پایان تأکید کرد: امروز کربلای ایران است و ما در عاشورای ایران، حسین زمان و علی مرتضی را تنها نخواهیم گذاشت.
