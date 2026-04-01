مهدی پیرصالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات خسارات وارد شده به زیرساختهای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور پرداخت و گفت: با تدابیر اندیشیده شده، هیچ اختلالی در تامین و توزیع اقلام حیاتی درمانی و سلامت بیماران ایجاد نشده است.
رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن تقدیر از ایستادگی مردم و مقاومت و جانفشانی رزمندگان و نظامیان کشور در مقابل دشمنان، ابراز امیدواری کرد به زودی پیروزی کامل نصیب ملت ایران شود و نابودی دشمن را به چشم ببینیم.
پیرصالحی تاکید کرد: ما هم مانند مردم، تمام قد پای کار ایستادهایم و با تدابیر اندیشیده شده، هیچ اختلالی در تامین و توزیع اقلام حیاتی درمانی و سلامت بیماران ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه در جریان حملات دشمن در ایام جنگ رمضان، تعدادی از واحدهای تولیدی و پخش در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور مورد آسیب قرار گرفتند که خوشبختانه با مدیریت بحران و پایش مستمر، زنجیره تامین کالاهای سلامتمحور بدون وقفه ادامه دارد.
پیرصالحی با بیان اینکه مجموعاً ۲۴ واحد صنعتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دچار خسارت شدهاند، افزود: در بخش پخش، ۸ شرکت فعال در توزیع دارو و ملزومات پزشکی در شهرهای تهران، همدان، اصفهان، اهواز و بندرعباس با سطوح مختلفی از آسیبدیدگی مواجه شدند که از شکستگی شیشه تا تخریب بخشی از انبارها را شامل میشود.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص بخش تولید تصریح کرد: ۱۴ واحد تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی در شهرهای تهران، اصفهان، قم، قزوین و شرق کشور دچار خسارت شدهاند که خوشبختانه در اکثر موارد آسیبها جزئی و قابل ترمیم بوده است. با این حال در یک مورد در شهر قم، یک واحد تولید مواد موثره دارویی با آسیب جدی مواجه شده که تیمهای فنی در حال ارزیابی دقیق و برنامهریزی برای بازسازی آن هستند.
وی با اشاره به حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: دو واحد تولیدی در شهرهای تهران و اصفهان مورد هدف قرار گرفتند که یکی از آنها تا زمان بازسازی و ایمنسازی، فعالیت خود را به صورت موقت متوقف کرده است.
پیرصالحی با ابراز تاسف از تلفات انسانی حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به زیرساختهای حوزه سلامت کشور، اظهار داشت: متاسفانه در این حملات، ۱۱ نفر از همکاران صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به شهادت رسیدند و چهار نفر دیگر نیز مجروح شدند.
رئیس سازمان غذا و دارو، با تاکید بر تابآوری شبکه تامین کالاهای سلامت کشور، خاطرنشان کرد: با وجود خسارات وارده، هیچگونه کمبودی در دسترسی بیماران به داروهای اساسی، تخصصی و تجهیزات پزشکی حیاتی وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای پایش مستمر زنجیره تامین و توزیع اقلام درمانی در سراسر کشور به کار گرفته شده است.
پیرصالحی در پایان افزود: ارزیابیهای تکمیلی توسط کارگروههای تخصصی سازمان غذا و دارو در حال انجام است و گزارش نهایی خسارات و برنامههای بازسازی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، متعاقباً به اطلاع عموم هموطنان و ذی نفعان خواهد رسید.
