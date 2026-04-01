صدور حکم ۴۸ میلیارد دلاری علیه آمریکا

حمید محمدی، وکیل پایهیک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوابق حقوقی بینالمللی ایران اظهار کرد: در سالهای اخیر، دادخواستهای متعددی به شعبه ۵۵ دادگاه بینالمللی ایران ارائه شد که آخرین رأی صادره در این زمینه، حدود پنج تا شش ماه پیش، به مبلغ ۴۸ میلیارد دلار علیه دولت آمریکا و نهادهای حقوقی آن صادر شده است.
وی افزود: این حکم در راستای حمایت از خانواده شهدای مدافع حرم صادر شده و از جمله مهمترین آرای صادره در حوزه دعاوی بینالمللی محسوب میشود.
محمدی در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای این احکام تصریح کرد: اجرای قانون، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بینالمللی، نیازمند قدرت است. کشوری که از قدرت لازم برخوردار باشد، میتواند قوانین را به مرحله اجرا برساند.
وی با اشاره به برخی اقدامات پیشین ایران خاطرنشان کرد: تجربه توقیف یک ناو آمریکایی و همچنین مصادره اموال به نفع بیماران پروانهای نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران از توان اجرای احکام برخوردار است.
این فعال حقوقی ادامه داد: در پرونده بیماران پروانهای که به دلیل تحریمها علیه آمریکا طرح دعوی کرده بودند، برای نخستینبار اقداماتی در جهت توقیف و اجرای حکم صورت گرفت که بیانگر توانمندی ایران در این حوزه است.
محمدی تأکید کرد: در حال حاضر پیگیری اجرای آرای محکومیت بینالمللی، از جمله همین حکم ۴۸ میلیارد دلاری، بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و با توجه به افزایش قدرت ایران، امکان تحقق این مطالبات وجود دارد.
وی با اشاره به جایگاه قدرت در نظام حقوق بینالملل گفت: در روابط بینالملل، قدرت نقش تعیینکنندهای در وضع، تغییر و اجرای قوانین دارد و ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که میتواند احکام صادره را اجرایی کند.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان تمثیلی افزود: ایران سالها تلاش کرده اما آنگونه که باید شناخته نشده است؛ با این حال پیشبینی میشود در آینده نزدیک، تحولات بهگونهای رقم بخورد که قدرت ایران بیش از پیش مورد توجه ابرقدرتها قرار گیرد.
محمدی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی گفت: انتظار میرود رسانهها با پرداختن به این موضوعات، زمینه ارتقای آگاهی حقوقی جامعه را فراهم کنند.
