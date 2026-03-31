اجرای حکم علیه آمریکا؛ دستاورد مهم در نبرد حقوقی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور شامگاه سه شنبه در تجمع مردمی مردم شیراز در میدان شهدا با اشاره به اهمیت پیگیری حقوقی جنایات در عرصههای بینالمللی اظهار کرد: در جبهه نبرد حقوقی ممکن است با موانعی مواجه شویم، اما نباید ناامید شد؛ چرا که در محاکم بینالمللی نیز قضات آزاده و شجاعی حضور دارند که میتوانند در مسیر تحقق عدالت همراهی کنند.
وی با اشاره به نمونههایی از اقدامات انجامشده افزود: در پروندههای بینالمللی، از جمله صدور حکم علیه برخی جنایتکاران، مجاهدت و تلاش وکلا و حقوقدانان ایرانی نقش مؤثری داشته و همین پیگیریها موجب شده است این افراد با وجود ادعاهای خود، از حضور در برخی کشورها هراس داشته باشند.
عبدلیان پور با بیان اینکه پیگیری حقوقی در داخل و خارج از کشور یکی از مطالبات جدی مسئولان ارشد نظام است، گفت: این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و ما به نمایندگی از ملت ایران آن را دنبال میکنیم.
اهمیت مستندسازی پرونده های حقوقی بینالمللی
وی از راهاندازی سامانه پیامکی برای ثبت درخواستهای مردمی خبر داد و افزود: افرادی که دچار خسارت شدهاند، خانوادههای معظم شهدا و سایر متقاضیان میتوانند درخواست خود را ثبت کنند تا کارشناسان مرکز در سریعترین زمان ممکن موضوع را پیگیری کنند.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اهمیت مستندسازی در پروندههای حقوقی تصریح کرد: در حال حاضر در سراسر کشور فرآیند مستندسازی بر اساس استانداردهای بینالمللی در حال انجام است و کارشناسان بلافاصله پس از وقوع حوادث در محل حاضر شده و مستندات لازم را جمعآوری میکنند.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۰ هزار گزارش کارشناسی تهیه و از ۲ هزار خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان اخذ وکالت شده است. همچنین ۲ هزار دادخواست در شعب بینالمللی ثبت شده که بخشی از آنها منجر به صدور رأی شده است.
برخی احکام علیه آمریکا اجرایی شده است
عبدلیان پور با اشاره به اجرای برخی احکام صادره گفت: برای نخستینبار موفق شدیم بخشی از این احکام را اجرا کرده و از اموال دولت ایالات متحده برای پرداخت حقوق خانواده شهدا استفاده کنیم.
وی در پایان با اشاره به حضور و مشارکت مردم در صحنههای مختلف خاطرنشان کرد: با استمرار این همراهی و تلاش جمعی، قطعاً در این نبرد حقوقی و سایر عرصهها پیروز خواهیم شد.
